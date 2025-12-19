El paseo peatonal recibirá precisamente el nombre de Paseo Juana y Abelardo en memoria de la también incansable lucha de Ramón Abelardo y José Garrido

El carril bici del barrio de Santidad en Arucas, y el paseo peatonal ya son una realidad. Es una vieja reivindicación vecinal que culmina después de años de espera. Eso sí, el resultado final nada tiene que ver con lo que había antes del proyecto.

Paseo peatonal

Los remates finales de las obras del nuevo paseo peatonal que une Santidad con el casco histórico de Arucas han concluido para ofrecer un núcleo poblacional «más seguro» y que facilita la calidad de vida a sus más de 400 vecinos que viven entre la rotonda de acceso al Pasaje de Venezuela y la del Mesón Canario.

En una visita institucional, una de las grandes impulsoras de esta actuación desde el movimiento vecinal, Juana Rodríguez, ha resaltado que «ha sido una lucha muy larga», desde los años 70, cuando ya clamaban por la seguridad a la hora de llevar a sus hijos al colegio: «Con el peligro de los coches a gran velocidad, teníamos que saltar y cruzar las vallas», ha rememorado.

Cuestión de seguridad

Rodríguez ha recordado que las peticiones de una acerca por una cuestión de seguridad comenzaron cuando el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, era alcalde del municipio grancanario de Arucas.

La sorpresa del día ha sido conocer que el tramo de este paseo peatonal recibirá precisamente el nombre de Paseo Juana y Abelardo, en memoria de la también incansable lucha de Ramón Abelardo y José Garrido, a quien Juana Rodríguez ha querido rememorar.

Paseo peatonal

«Me he llevado una sorpresa, todavía estoy temblando al saber que el paseo llevará mi nombre. Tras tanto tiempo de lucha nos han dado un paseo peatonal precioso. Es una gran satisfacción ver la obra finalizada y que los vecinos puedan disfrutarla», ha manifestado.

El ministro Ángel Víctor Torres ha destacado que esta actuación acerca los núcleos poblacionales al casco histórico de Arucas y permite «andar y conectar de manera segura» con los vehículos más alejados de las viviendas, una «pelea» que ha recordado que también debe seguir para la conexión hasta el barrio de San Francisco Javier.

Trabajo concluido

Torres ha detallado que ha sido un proyecto que ha encontrado «muchísimas dificultades en el camino» y que, incluso, «se llegó a pensar que no se podía realizar» tras ingentes problemas con los suelos, las expropiaciones, las licitaciones y los precios de las obras, por lo que la satisfacción de ver el trabajo concluido «es todavía mayor», ha dicho.

«El Cabildo de Gran Canaria estuvo a la altura, con Antonio Morales al frente, para conseguir una estructura que da seguridad a las conexiones y vías insulares», ha incidido Torres.

Infraestructuras del barrio de Santidad

Precisamente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha resaltado la «vital implicación de la ciudadanía» y la capacidad de mantener viva la presencia del movimiento vecinal para mejorar las condiciones de vida y las infraestructuras del barrio de Santidad, una lucha «fundamental en un momento en el que se cuestionan derechos y valores democráticos alcanzados».

El presidente insular ha ensalzado que el impulso a la obra pública en Canarias «viene de la mano de los municipios y de los cabildos», y que, precisamente, un informe del ISTAC destacaba al Cabildo de Gran Canaria como «uno de los motores para el desarrollo de infraestructuras», con inversiones de más de «2.000 millones de euros en los 21 municipios», ha enfatizado.

Desarrollo económico

«Los recursos públicos mejoran la calidad de vida, la movilidad de una población y facilitan el desarrollo económico alrededor del nuevo paseo peatonal», ha agregado.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, ha explicado que esta obra mejorará la zona de Santidad y el acceso a las zonas aledañas y que el nombramiento del paseo en honor a Juana Rodríguez y Ramón Abelardo «es el reconocimiento a las personas que han empujado desde detrás».

Facundo también ha puesto en valor que en la época de Torres como vicepresidente del Cabildo, conjuntamente con el presidente Morales, se consiguió firmar un convenio en 2015 «que ahora se hace realidad» tras diez años de complicaciones y trabajo.