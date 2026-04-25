El objetivo principal es reforzar la calidad estructural, la funcionalidad y la estética del Recinto Ferial

El Recinto Ferial de Tenerife ha modernizado su cubierta para ganar luminosidad y eficiencia durante unos trabajos de optimización de los lucernarios que también servirán para reforzar la impermeabilización y la estética del edificio.

Imagen archivo RTVC.

Objetivo principal

Es lo que ha informado este sábado el Cabildo de Tenerife en un comunicado el que se detalla que estas actuaciones se iniciaron en junio de 2025, con el objetivo principal de reforzar la calidad estructural, la funcionalidad y la estética de este espacio.

Según el vicepresidente del Recinto Ferial, el consejero Manuel Fernández, con la mejora de la cubierta no solo se garantiza la seguridad sino que permite que la luz natural vuelva a ser protagonista en los eventos.

Fases técnicas

Los trabajos, ha ahondado el Cabildo, se desarrollan en varias fases técnicas para asegurar un acabado óptimo.

Así, en primer lugar, se han retirado las antiguas planchas de policarbonato que cubrían los lucernarios y, posteriormente, el equipo técnico ha realizado una limpieza integral de los cristales y el resellado de todas las juntas.

Mayor eficacia

Para finalizar, se ha aplicado «un avanzado sistema de impermeabilización» mediante imprimación y capas de poliuretano, un tratamiento permitirá que la cubierta responda con mayor eficacia ante las condiciones ambientales y el desgaste por el clima, lo que prolongará la vida útil de la estructura.

«A pesar de la envergadura de los trabajos sobre la gran Nave, la Institución Ferial ha diseñado una planificación que se adapta estrictamente al calendario de eventos. De este modo, la actividad habitual no se ha visto interrumpida, garantizando en todo momento la plena operatividad para la continuidad de las ferias y congresos programados», añade la nota.