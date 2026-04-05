Las obras de mejora en las parcelas C-13 y C-14 cuentan con una inversión superior a los cinco millones de euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife finalizará la reforma de 189 hogares en Añaza durante el próximo periodo estival. El alcalde José Manuel Bermúdez presentó esta semana los avances de este ambicioso proyecto de rehabilitación residencial. La iniciativa utiliza fondos europeos del programa de Entornos de Rehabilitación y Reforma Programadas para modernizar estos edificios de la capital.

Visita a la rehabilitación de 189 viviendas del ERRP en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El proyecto dispone de un presupuesto total que alcanza los 5.133.882 euros para ambos bloques. Estas partidas económicas garantizan la renovación integral de las estructuras bajo estrictos criterios de sostenibilidad actual. Los vecinos disfrutarán de hogares más eficientes y con una factura energética mucho más reducida tras las obras.

Por otro lado, la intervención busca transformar la calidad de vida de las familias residentes. El plan prioriza el aislamiento térmico de las fachadas para mejorar el confort interior de cada estancia. Además, el equipo técnico supervisa la correcta ejecución de todas las mejoras en las cubiertas de los edificios.

Asimismo, la accesibilidad representa uno de los pilares fundamentales de esta gran inversión pública. Las cuadrillas trabajan intensamente para eliminar las barreras arquitectónicas que dificultaban el tránsito diario de los ciudadanos. El consistorio cumple así con una demanda histórica de este popular barrio de Santa Cruz.

Transformación de la parcela C-13

La parcela C-13 recibe una dotación específica de 2.566.941 euros para sus 97 viviendas. Los operarios ya terminaron la reparación estructural y el pintado aislante de la superficie exterior. Dos de los tres nuevos ascensores proyectados funcionan actualmente para facilitar la movilidad de los propietarios.

En consecuencia, los trabajos avanzan ahora hacia la fase de instalaciones internas y acabados estéticos. El personal instala actualmente placas fotovoltaicas y nuevos calentadores de agua en las zonas comunes. También ejecutan la creación de rampas de acceso modernas en los diferentes portales del bloque.

Finalmente, el proyecto incluye la renovación total de la carpintería y las luminarias de bajo consumo. Estas medidas aseguran un mantenimiento más sencillo y económico para la comunidad en el futuro. El bloque lucirá un aspecto totalmente renovado y seguro cuando terminen estas tareas pendientes.

Mejoras en el bloque C-14

La parcela contigua C-14 cuenta con un desembolso de 2.177.542 euros para 92 hogares. Los técnicos ya completaron la impermeabilización de la cubierta y la mejora de los accesos principales. Igualmente, el edificio dispone de nuevas baterías de contadores y barandillas de seguridad en las escaleras.

Por otra parte, los trabajadores centran sus esfuerzos actuales en el pintado interior del inmueble. El cronograma incluye la instalación de ascensores adicionales y la actualización de las redes de telecomunicaciones. Estas infraestructuras permitirán a los residentes acceder a servicios digitales de última generación.