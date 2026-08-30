De las tres personas heridas, a una de ellas se le trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Un total de tres personas resultaron heridas tras una colisión múltiple que tuvo lugar pasadas las 06.30 horas de este domingo en el punto kilométrico 69 de la vía TF-1, a su paso por el municipio de Arona (Tenerife) y que implicó a dos turismos y a una motocicleta.

Imagen archivo RTVC.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron la zona colaboraron con los recursos sanitarios.

Ambulancia medicalizada

En este sentido, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a tres afectados, entre ellos un varón con una fractura en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Además, los recursos sanitarios atendieron a otro hombre que sufrió una cervicalgia de carácter leve y a una mujer presentó patologías de carácter leve.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el correspondiente atestado mientras que el personal del Servicio de Carreteras colaboró con el dispositivo y procedió a la limpieza de la vía.