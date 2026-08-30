El suceso ha ocurrido sobre las 7:26 horas de este domingo y el joven presentaba en el momento de la asistencia, una fractura en miembro inferior

Un joven de 26 años ha resultado herido grave tras sufrir un atropello en la TF-1 a la altura del municipio de Arona, ha informado el servicio de urgencias 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 7:26 horas de este domingo. Por su parte, el herido presentaba en el momento de la asistencia, una fractura en miembro inferior de carácter grave.

Al joven se le trasladó en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.