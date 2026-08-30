Carretas y grupos folclóricos participan en una de las citas más destacadas de las Fiestas de Agosto 2026 con la romería de La Victoria de Acentejo

Cerca de 10.000 personas celebran la identidad victoriera en la romería de San Isidro Labrador / Prensa La Victoria de Acentejo

Cerca de 10.000 personas participaron este sábado en la 45º Romería en honor a San Isidro Labrador de La Victoria de Acentejo, una de las celebraciones más anticipadas del programa de las Fiestas de Agosto de 2026. La jornada contó con la participación de carretas, grupos folclóricos y romeros y romeras que disfrutaron de la tradición, música y folclore canarios.

El alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García Abreu, destacó la elevada participación de la ciudadanía y señaló que “la romería es uno de esos actos que reflejan de manera especial el sentimiento de pertenencia y el orgullo por nuestras tradiciones”. En este sentido, agradeció la implicación de todas las personas y agrupaciones que hicieron posible la celebración de este día tan especial.

La concejala de Fiestas, Yurena Gutiérrez, incidió en el profundo arraigo de esta celebración, convertida ya en uno de los grandes símbolos de las fiestas. “La romería es una tradición que forma parte de la identidad de nuestro municipio y que, año tras año, consigue reunir a generaciones enteras”. Además, recalcó que “es uno de los actos más esperados por nuestros vecinos y vecinas y nos alegra que puedan compartir, disfrutar y mantener estas tradiciones un año más”.

El programa de actividades continuará durante los próximos días con nuevos actos culturales, musicales, deportivos, infantiles y la Noche Atrevida.