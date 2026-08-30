Se unifican las actuales líneas 18 y 19 para reforzar la conexión de la terminal del Puerto, en la plaza de Manuel Becerra, con El Sebadal y la Zona Portuaria

Guaguas Municipales pone en marcha el 31 de agosto la nueva configuración de la Línea 19.

Guaguas Municipales pondrá en marcha este lunes, 31 de agosto, una nueva configuración de la Línea 19, fruto de la unificación de las actuales líneas 18 y 19, para reforzar y hacer más eficiente la conexión de la terminal del Puerto, en la plaza de Manuel Becerra, con El Sebadal y la Zona Portuaria.

La empresa municipal de transportes ha explicado que la modificación responde a la necesidad de adaptar el transporte público a la movilidad real de uno de los principales polos de actividad económica de la ciudad.

De esta manera, Guaguas ha recordado que el Sebadal y el entorno portuario concentran diariamente miles de desplazamientos de trabajadores, clientes y profesionales, por lo que contar con un servicio más sencillo, frecuente y conectado resulta especialmente relevante.

La nueva Línea 19 permitirá incrementar el número de viajes y mejorar la conexión con estas áreas. También simplificará la experiencia de viaje de las personas usuarias. En el caso de El Sebadal, la frecuencia de paso alcanzará los 30 minutos en hora punta, mientras que el recorrido interior se hace más sencillo y la línea adopta un funcionamiento circular, con origen y destino en la terminal del Puerto, en Manuel Becerra.

Así, el servicio comenzará a las 06.25 horas y contará con una última salida desde la terminal de Manuel Becerra a las 20.15 horas.

La nueva configuración también ampliará las posibilidades de desplazamiento hacia la Zona Portuaria, con servicio desde las 06.50 hasta las 19.45 horas, tomando como referencia las salidas desde Manuel Becerra. De esta forma, la red adapta su oferta a los diferentes momentos de entrada y salida de las personas que desarrollan su actividad profesional en las áreas industrial y portuaria.

La línea 18 deja de prestar servicio

Con la entrada en funcionamiento de esta nueva configuración, la línea 18 dejará de prestar servicio. Las personas usuarias habituales de esta línea deberán consultar el nuevo recorrido de la Línea 19 para planificar sus desplazamientos a partir del lunes 31 de agosto.

Guaguas Municipales desplegará información específica en paradas, marquesinas y principales puntos de conexión afectados, además de facilitar información detallada a través de sus canales digitales y web corporativa guaguas.com. El objetivo es acompañar a los clientes del transporte público durante la transición, anticiparse a las posibles dudas y facilitar la adaptación al nuevo esquema de servicio.

La compañía municipal de transporte recomienda especialmente a quienes utilizan habitualmente las líneas 18 y 19 consultar antes del primer desplazamiento el nuevo recorrido y los horarios de la Línea 19, con el fin de identificar la parada más conveniente y planificar el viaje con antelación.

Finalmente, la jornada del lunes 31 de agosto incorporará también otros ajustes en la red de Guaguas Municipales. Como es habitual, las líneas del Campus Universitario de Tafira (25, 26 y 48) recuperarán los horarios de invierno, adecuando nuevamente su oferta a la evolución de la actividad académica.