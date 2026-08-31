La isla colombina se prepara para celebrar una nueva edición de sus Jornadas Colombinas donde se pone el foco en la democracia

Las Jornadas Colombinas centran esta edición en el valor de la democracia y en la necesidad de conocer y preservar la memoria histórica como instrumentos para fortalecer la libertad, la convivencia y el diálogo ante los desafíos de la sociedad actual

Bajo el lema ‘Tras las huellas de la historia’, las jornadas ponen el foco en la democracia y la importancia de defenderla cada día, con espacios para la reflexión y el debate.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, explica que «dedicarle una reflexión a hablar de la historia de nuestro país y de la necesidad de fortalecer la democracia es un tema de mucha actualidad»

Se ha preparado un programa de actividades deportivas y culturales que arrancan este miércoles y se prolongarán hasta el próximo 18 de septiembre. El acto institucional será el domingo, a partir de las 18:30 de la tarde en la Plaza de Nuestra Señora de la Asunción