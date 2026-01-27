En Fitur, la Isla trasladó una estrategia orientada a la calidad y al equilibrio territorial, con el objetivo de garantizar un impacto positivo y duradero en la economía local y en la cohesión social

La Gomera ha participado en Fitur para reforzar ante el sector turístico profesional su modelo de desarrollo, basado en la sostenibilidad y en una gestión del turismo integrada en la vida insular.

La Gomera presenta su modelo de turismo sostenible, consciente y de bajo impacto. Europa Press.

Durante la feria, el destino trasladó una estrategia orientada a la calidad y al equilibrio territorial, con el objetivo de garantizar un impacto positivo y duradero en la economía local y en la cohesión social de la isla.

La delegación de Turismo de La Gomera estuvo encabezada por la consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, María Isabel Méndez Almenara, quien destacó que el modelo turístico de la isla se concibe como «una parte integrada de la vida insular y una herramienta para generar bienestar social y oportunidades reales para la población local», con una apuesta clara por la calidad frente a la cantidad.

Este enfoque se apoya en el alto grado de conservación del territorio insular, uno de los principales valores diferenciales del destino. Más de un tercio de la superficie de La Gomera cuenta con algún tipo de protección, con el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, como principal referente.

Reserva de la Biosfera

A ello se suman su reconocimiento como Reserva de la Biosfera y su integración en la Red Natura 2000, un marco que orienta la planificación turística y refuerza su posicionamiento como referente en ecoturismo.

Además, en el marco de Fitur, La Gomera presentó seis nuevas experiencias ecoturísticas que amplían y ordenan su propuesta turística. Estas experiencias se articulan a través de 27 rutas temáticas de senderismo y ciclismo y forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino La Gomera, Isla Circular, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Su objetivo es diversificar la oferta, ordenar los flujos de visitantes y favorecer una distribución más equilibrada de la actividad turística en el conjunto de la isla.

Nuevas propuestas

Las nuevas propuestas abarcan ámbitos como el astroturismo, el senderismo vinculado al turismo lento, las rutas en bicicleta para mountain bike, gravel y bicicletas eléctricas, el turismo costero, el turismo agrario y las experiencias culturales y etnográficas. Todas ellas están concebidas para facilitar una relación más consciente con el entorno y pueden realizarse tanto de forma autónoma como con acompañamiento profesional.

La participación en la feria sirvió también para presentar las herramientas digitales que acompañan este modelo, entre ellas la nueva app oficial de senderos y rutas. Esta aplicación facilita la planificación de itinerarios, el acceso a información práctica y la comunicación de incidencias en tiempo real, contribuyendo a una gestión más eficiente del territorio y a una mejora de la experiencia del visitante.

Como parte del balance de la presencia del destino en Fitur, se compartieron además los principales indicadores turísticos del último año. En 2025, La Gomera recibió 713.000 visitantes, lo que supone un crecimiento del 1,4 por ciento respecto al año anterior. El gasto medio diario se situó en torno a los 140 euros y la estancia media superó los 11 días, consolidando un perfil de visitante que opta por estancias más largas y por experiencias de mayor valor añadido..