Marina Mercante trabaja en la licitación de la línea de interés público, que contempla una escala en la isla tras la presión conjunta del Cabildo, los ayuntamientos y la Cámara de Comercio

Fuerteventura recuperará la conexión marítima con la Península después de que la Dirección General de la Marina Mercante haya confirmado al Cabildo que trabaja para impulsar la licitación de la línea marítima de interés público, cuya futura gestión contempla una escala en la isla.

Fuerteventura recuperará la conexión marítima con la Península. Cabildo de Fuerteventura

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, recibió este viernes 4 de septiembre la notificación de Marina Mercante, que señala que el departamento estatal trabaja para agilizar «con la mayor celeridad posible» la tramitación de la licitación. La inclusión de Fuerteventura en el futuro servicio responde a las reivindicaciones que la institución insular ha trasladado al Ministerio y que también han respaldado los ayuntamientos majoreros y la Cámara de Comercio.

Una conexión estratégica para la economía insular

La desaparición de la escala en Fuerteventura ha incrementado entre un 70 % y un 78 % los costes del transporte marítimo, según los datos trasladados por el Cabildo. La institución considera que este aumento repercute directamente sobre una economía insular que depende de las conexiones marítimas para el movimiento de mercancías.

«En una economía insular y periférica como Fuerteventura, los sobrecostes son asumidos, directamente, por el consumidor final o por las pequeñas y medianas empresas, colocando a Fuerteventura en una situación de clara desventaja», sostiene Lola García.

La presidenta insular considera que la recuperación de esta ruta constituye una reivindicación «justa, necesaria y estratégica» para el presente y el futuro de Fuerteventura. No obstante, García reclama que el compromiso anunciado se concrete en la futura licitación.

«Esperamos que, efectivamente, se incluya la escala en Fuerteventura como Obligación de Servicio Público (OSP), tal y como hemos pedido debido a su importancia, y que se agilice la licitación», señala.

Un frente común para recuperar la ruta

El Cabildo ha mantenido durante los últimos meses distintas vías de interlocución con el Ministerio para trasladar su preocupación por la desaparición de la conexión marítima. La presidenta insular ha remitido diferentes escritos en los que reclamaba recuperar una ruta que la institución considera esencial para la isla.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario también ha defendido la necesidad de recuperar el enlace, mientras que el resto de administraciones y entidades majoreras se han sumado a la reivindicación. El frente común incluye a los ayuntamientos de Fuerteventura y a la Cámara de Comercio, que han respaldado la petición del Cabildo ante el Gobierno central.

La confirmación de Marina Mercante supone ahora un avance en la recuperación de una conexión considerada estratégica para Fuerteventura, aunque su restitución queda vinculada a la tramitación y posterior adjudicación de la nueva licitación de la línea marítima de interés público.