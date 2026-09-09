El Parlamento de Canarias retoma la actividad tras las vacaciones con la sesión de control al Gobierno de Canarias y las preguntas e interpelaciones al vicepresidente canario, Manuel Domínguez

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha mantenido este miércoles no se fía del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese al apoyo del Ejecutivo regional al nuevo modelo de financiación autonómica.

«Es un Gobierno traidor y mentiroso», ha señalado en la sesión de control del pleno del Parlamento a pregunta del Grupo Socialista, poniendo como ejemplo que «no van a poner» los 100 millones para la reconstrucción de La Palma, lo aprobado en el ‘Decreto Canarias’ es habilitar al Gobierno regional, ni 43 millones para vivienda o 42 millones para empleo.

Ha reprochado a la presidenta del grupo, Nira Fierro, que «aplaudía» cuando la primera propuesta era de 611 millones y ahora gracias a que el PP y el Gobierno «han presionado constantemente» se ha subido hasta más de 1.300 millones.

El vicepresidente no duda de que el Gobierno central va a «mentir» y ha espetado a Fierro que mientras el PP canario ha defendido siempre su apoyo en cuestión migratoria, se «hubiese posicionado» al lado de Pedro Sánchez.

«Son unos súbditos del Gobierno de España que nos ha traicionado y nos ha mentido constantemente», ha explicado.

Pleno del Parlamento de Canarias 9 de septiembre 2026. Imagen Presidencia de Canarias

Ausencias del PP

Fierro ha cargado contra la «sangrante ausencia» del PP canario en los dos grandes debates de esta legislatura, la reforma de la ley de extranjería para impulsar la derivación de menores migrantes y la reforma del sistema de financiación autonómica.

Ha destacado la «valentía» del Gobierno central de afrontar un debate sobre un modelo que estaba «caducado» y le ha pedido al vicepresidente que inste a los diputados canarios en el Congreso que voten a favor del nuevo sistema.

La diputada socialista ha ironizado con las vacaciones de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), que motivaron que fuera la de Presidencia, Lady Barreto (CC), la que representara al Ejecutivo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ha preguntado a Domínguez si hubiera rechazado 1.300 millones más para Canarias si fuera presidente y no ha dudado en decir que los populares canarios están en el Ejecutivo «para calentar el sillón porque «para lo importante y los votos» queda el PSOE.

«No han parado de traicionar a esta tierra en toda la legislatura», ha agregado.

Asián defiende su «lealtad» al Gobierno de Canarias

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Hacienda, Matilde Asián, ha defendido su «lealtad» al Gobierno de Canarias y el acuerdo sobre financiación autonómica pero ha coincidido con el vicepresidente, Manuel Domínguez, en no fiarse del Gobierno central.

«Vamos a esperar cómo se cumple», ha señalado en respuesta a una pregunta del PSOE en la sesión de control del pleno del Parlamento ya que lo ha llegado este año a las islas con cargo a los presupuestos es «cero euros».

Asián, que ha cuestionado la «agresividad» del diputado socialista, Manuel Hernández, ha dicho que va con la «cabeza alta» porque siempre ha defendido la «misma posición», que Canarias estaba infrafinanciada y a la cola en la primera propuesta de financiación, que implicaba solo 611 millones más.

Finalmente, ha comentado, se ha logrado un acuerdo vía mecanismo de compensación por 726 millones adicionales y ha preguntado a los socialistas por qué se ha completado la propuesta si antes era «magnífica».

El PSOE acusa a Asián de anteponer los intereses de su partido

Hernández ha comentado que para defender a Canarias «hay que estar» ya que cuando llegó el momento, en la reunión del CPFF, la consejera «decidió mandarse a mudar» y anteponer los intereses de su partido a los de las islas.

Le ha reprochado que ha usado la «misma excusa» en las dos oportunidades de reunión, días libres y vacaciones, subrayando que «es intolerable que se haya escondido o la hayan escondido».

En esa línea ha comentado que su «deslealtad con Canarias será recordada» ya que su «prioridad» ha sido «seguir la estrategia del PP» para usar la financiación «para el enfrentamiento con el Gobierno».

«Su sueldo lo pagan los canarios», ha apuntado, afirmando que la Consejería «no es una sucursal de Génova teledirigida por Feijoo».

Indemnizaciones por la moratoria turística

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido el acuerdo extrajudicial por el que el Ejecutivo autonómico indemnizará con 485 millones de euros a una treintena de empresas afectadas por la moratoria turística, calificándolo como la opción «menos lesiva» para las arcas públicas.

Durante el pleno del Parlamento, Miranda respondió a las críticas de la diputada socialista Nayra Alemán, quien cuestionó qué obtiene Canarias a cambio de estas indemnizaciones y puso en duda que coincidan los intereses de los promotores con el interés general.

El consejero explicó que el acuerdo perseguía dos objetivos: reducir al máximo el impacto económico para las cuentas públicas y contar con el aval del tribunal que resolvió sobre el conflicto. La cuantía se ha calculado siguiendo el criterio utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tomando como referencia la rentabilidad hipotética que los propietarios podrían haber obtenido durante el periodo en el que sus derechos edificatorios estuvieron paralizados.

Miranda también aseguró que los terrenos afectados no serán reclasificados, por lo que sus propietarios no podrán recuperar los aprovechamientos turísticos. Según el consejero, esta solución permite cerrar definitivamente un conflicto que, de continuar por la vía judicial, podría haberse prolongado entre diez y quince años y generado indemnizaciones mucho mayores.