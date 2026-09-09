El ministro de Hacienda destaca el acuerdo que permitirá a la comunidad autónoma utilizar 600 millones de euros de superávit para inversiones

El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid. Europa Press

El ministro de Hacienda, Arcadi España, no ha concretado este miércoles fechas para el cumplimiento de los asuntos pendientes de la ‘Agenda Canaria’, aunque ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando con la comunidad autónoma para avanzar en los compromisos adquiridos.

Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido, que ha reclamado al Ejecutivo que concrete «fechas» y «plazos» para cumplir los asuntos pendientes de la ‘Agenda Canaria’.

Frente a esta reclamación, España ha defendido la «interlocución permanente y directa» entre el Ejecutivo y el Gobierno autonómico para «avanzar» los asuntos acordados. Y ha reivindicado los acuerdos alcanzados el pasado 27 de julio entre ambas administraciones.

Entre ellos, ha destacado el nuevo modelo de financiación autonómica y ha agradecido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el voto favorable de la comunidad al mismo. Según ha explicado, la reforma incrementará los recursos de Canarias y del conjunto de comunidades autónomas y garantiza que el Régimen Económico y Fiscal (REF) no compute a la hora de calcular la financiación.

El ministro también ha puesto el foco en el acuerdo que permitirá a las comunidades que cumplan los requisitos destinar su superávit de 2025 a inversiones financieramente sostenibles. Asimismo, ha señalado que las comunidades con un nivel de endeudamiento inferior al 12,4 por ciento del PIB podrán destinarlo a inversiones durante los próximos años.

En este sentido, ha destacado que son ocho comunidades autónomas de distinto signo político las que podrán disponer de un total de 4.000 millones de euros para mejorar sus servicios públicos.

Medidas para Canarias y La Palma

España ha repasado además distintas actuaciones específicas para Canarias, entre ellas la aplicación del 60 por ciento del IRPF «ya para este año» y la posibilidad de destinar 100 millones de euros de ese superávit a compensar a los agricultores del plátano de La Palma.

A estas medidas ha sumado la regulación específica del cese de actividad de los autónomos –excluyendo el POSEI–, los 45 millones de euros para el plan de empleo de Canarias, 30 millones para políticas de lucha contra la pobreza y la aceleración de inversiones por más de 100 millones de euros.

En su réplica, Valido ha insistido en que los 600 millones de euros de superávit que Canarias podrá utilizar «son de los canarios». Y y ha recalcado que no se trata de una transferencia de 600 millones de euros por parte del Estado, sino de la autorización para que la comunidad pueda utilizar esos recursos.

«Esto es lo acordado, pero mire, ¿cuándo llega el dinero de atención a los menores inmigrantes, el de obras hidráulicas, el de infraestructuras educativas?», ha preguntado, antes de reclamar nuevamente cuándo se cumplirá «el resto de compromisos de la Agenda Canaria».

Continuar avanzando

En su última intervención, el ministro España ha evitado concretar plazos, pero ha asegurado que ambas administraciones continuarán trabajando para avanzar en los compromisos pendientes.

«Vamos a continuar hablando, vamos a continuar avanzando«, ha afirmado el ministro, quien ha defendido que los acuerdos alcanzados estos días demuestran que, cuando «dos administraciones de forma leal trabajan», se producen avances beneficiosos tanto para Canarias como para el conjunto del país. «Estoy seguro de que en los próximos días y meses vamos a continuar trabajando tanto a nivel institucional como entre grupos parlamentarios», ha concluido.