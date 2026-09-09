Sánchez y la oposición se encaran por la ley de nietos y el informe PISA

«El Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles», ha afirmado el presidente en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno del Congreso

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles en el Congreso a Vox y al PP de «cercenar el derecho al voto» de miles de españoles al impulsar que el Tribunal Supremo deje en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos.

«El Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles», ha afirmado el presidente en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Todo esto después de que el popular afirmara que Sánchez está pendiente «de manipular el censo con la ley de nietos», en lugar de temas como la vivienda, la calidad educativa o la huelga sanitaria.

El Tribunal Supremo anunció el martes que dejaba en suspenso las altas incorporadas al CERA como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, este miércoles. EFE/ J.J. Guillén

Sánchez ha acusado a PP y Vox de querer «robarles» el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto, a aquellos a quienes «sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio».

El presidente del Gobierno ha dicho que no quiere «ciudadanos de primera y de segunda», sino ciudadanos «todos de primera, con los mismos derechos» y también con el derecho al voto.

Sánchez ha recordado que la ley de memoria democrática fue aprobada en 2022 y que, en las elecciones de 2023, el PP ganó el voto exterior.

El informe PISA

El presidente del Gobierno también ha responsabilizado este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de los malos resultados escolares mostrados por el informe PISA.

En su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha dicho que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan los recursos destinados a la educación y ha afirmado que el Ejecutivo multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto al gobierno anterior.

Sánchez ha reconocido que los resultados del informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicado el martes, que señala una fuerte caída en las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años, son «de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España».

Según el presidente, el problema es que el PP «no gobierna» y ha recordado que hay dos proyectos de ley «fundamentales» para reforzar la comprensión lectora, la ley de docentes y la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales.

«Espero contar con el voto afirmativo del Partido Popular» en estos dos proyectos, ha agregado Sánchez.

El examen al «socialismo educativo», un fracaso

En su intervención, Feijóo ha afirmado que Sánchez no está pendiente de la calidad educativa sino que solo está pendiente «de manipular el censo» con la ley de nietos y ha dicho que el primer examen «al socialismo educativo» se ha mostrado como «el mayor de los fracasos de la historia democrática» de España.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó (d) interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, este miércoles. EFE/ J.J. Guillén

El líder de la oposición ha destacado además que los mejores resultados son los de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y los dos territorios peores son los gestionados por el Gobierno, Ceuta y Melilla.

La «degradación» del proyecto de Gobierno de Sánchez «afecta ya a los niños de este país», ha agregado el líder popular, algo que «es intolerable».

Feijóo ha afirmado que en la España de Sánchez las aulas de todo el país «se vacían de conocimiento», mientras las mochilas de los alumnos de Ceuta «se llenan de esprays de pimienta».

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Un presidente que no es libre

El presidente del PP ha añadido que la preocupación de Sánchez son las preguntas que la Audiencia Nacional le hará a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes sobre la financiación de su partido y ha dicho que el futuro político y procesal del presidente del Gobierno así como su libertad depende «del silencio de demasiadas personas».

En este contexto, ha añadido, Sánchez «no es un presidente libre» y «no vale» para proteger la cuarta economía del euro de «una agresión consentida o impulsada por Marruecos».

Al cierre de su discurso Sánchez ha afirmado que «por supuesto que va a haber elecciones» en el año 2026, un lapsus que ha corregido afirmando que las habrá en 2027. «Les veremos en las urnas y les volveremos a ganar», ha sentenciado.

Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado al líder de Vox, Santiago Abascal, que su Ejecutivo no acepta «el chantaje de ningún partido» y «de ningún país», en alusión a Marruecos, y ha añadido: «A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo».

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Abascal ha preguntado a Sánchez si está «siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia».

Además, le ha advertido de que «España no puede seguir siendo un protectorado marroquí» y de que el próximo Gobierno «no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, ni puede estar en ningún otro sitio, ni puede estar en Pekín».

«Este Gobierno no acepta el chantaje de ningún partido, de ningún país, ni por supuesto, tampoco de ningún poder. Y no lo hacemos porque no lo aceptaríamos en ninguna ocasión y, por supuesto, no tenemos nada que esconder», le ha respondido Sánchez.

A continuación, ha recordado que este mismo miércoles el Gobierno va a publicar todos los informes del CNI y de la inteligencia militar desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto relacionados con la llegada masiva de migrantes de finales de julio a Ceuta procedentes de Marruecos.

Tensión entre Sánchez y Abascal

Por otro lado, Sánchez le ha reprochado a Abascal las acusaciones que le ha hecho de connivencia con otros países cuando «si alguien va con una correa al cuello», ha señalado, es el líder de Vox, que «aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otro», en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Informa: Redacción Informativos RTVC

«Respecto a los insultos, señoría, usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro, me llaman perro. Sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo», ha concluido.