El ‘Decreto Canarias’ incluye bonificaciones en el IRPF para los residentes de La Palma, una transferencia de 100 millones para la recuperación de la isla y la posibilidad de utilizar el superávit

Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Imagen EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez celebra este martes, 8 de septiembre, la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa, en una jornada de especial interés para Canarias ya que previsiblemente se apruebe el denominado ‘Decreto Canarias’. Además, la reunión estará también marcada por los acontecimientos en Ceuta y la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma a finales de julio.

El Ejecutivo tiene previsto desclasificar los informes relacionados con la crisis de Ceuta, que quedarán a disposición pública a partir de este miércoles. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza una reunión de seguimiento centrada en la situación de la ciudad autónoma.

‘Decreto Canarias’

El portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, ya avanzó la pasada semana que el Consejo de Ministros de este martes sería el encargado de aprobar esta norma, aunque el texto finalmente no incorpora todas las medidas planteadas inicialmente por el Ejecutivo canario.

Entre las actuaciones incluidas destaca una bonificación del 60 % del IRPF para los residentes de La Palma, destinada a contribuir a aliviar la situación económica de los ciudadanos afectados por las consecuencias de la erupción volcánica.

El decreto contempla asimismo una transferencia de 100 millones de euros para La Palma, destinada a impulsar la recuperación de la isla y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Además, Canarias podrá utilizar su superávit, cifrado en unos 600 millones de euros, para financiar políticas prioritarias. Los fondos podrán destinarse a ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

Tras la reunión del Consejo de Ministros comparecerán en rueda de prensa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para explicar los principales acuerdos adoptados.