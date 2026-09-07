El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el Congreso en una reunión interparlamentaria con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el Congreso en una reunión interparlamentaria con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas. Efe

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha alertado este lunes del avance de la «amenaza ultra» en Europa y ha considera que un Gobierno de coalición progresista como el suyo «es hoy más necesario que nunca en el mundo», ya que es «la vanguardia del avance frente a los reaccionarios».

«Casi llevamos ochos años y el año que viene, otros cuatro años más«, ha afirmado ante los diputados, senadores y eurodiputados socialistas reunidos en el Congreso en el inicio del curso político.

Sánchez ha considerado que la victoria de la AfD ayer en el estado alemán de Sajonia Anhalt es «un aviso» de que «la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo» y una «constatación» de la necesidad de gobiernos y políticas progresistas.

«No olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras», ha subrayado.

Petición a los parlamentarios socialistas

Pedro Sánchez, ha pedido a los parlamentarios socialistas que se «vacíen» y echen «el resto» en lo que queda de legislatura porque asegura que ahora hay que «ir a por más«.

En su intervención en el Congreso en una reunión interparlamentaria con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha agradecido su trabajo y les ha dicho que ahora hay que ir «a por más, a por mucho mas» de aquí al final de la legislatura. «Os pido que os vaciéis estos meses, que os entreguéis», ha añadido.

También les ha instado a dejarse «la piel» y «echar el resto» con las leyes en tramitación, y ha mencionado entre las prioridades la ley de protección a menores en entornos digitales, la ley de apoyo a la docencia y la ley orgánica de integridad pública.

Reclama a los partidos «compromiso con la gente de a pie» para aprobar los Presupuestos

Sánchez también ha pedido a los grupos parlamentarios un «ejercicio de compromiso con la gente de a pie» para sacar adelante los presupuestos de 2027 y que tendrán la vivienda como prioridad.

Tal como ha dicho, los presupuestos del año que viene serán los que cuenten con la mayor partida de inversión en el capítulo social de la historia y a la vez ejecutados con rigor fiscal. Sánchez se ha referido también a la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.

Ha criticado a las comunidades que se han opuesto al mismo, todas excepto Canarias y Cataluña, porque es «inexplicable que algunos con tal de ir contra el Gobierno estén incluso dispuestos a ir contra los intereses de sus ciudadanos».