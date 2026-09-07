CASA 47, el primer portal del parque público estatal de vivienda

Pedro Sánchez ha explicado que el primer portal del parque público estatal de vivienda de CASA 47 arranca con 800 viviendas disponibles, a las que se incorporarán “muy pronto” otras 1.500, repartidas por todo el territorio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el primer portal del parque público estatal de vivienda, puesto en marcha por la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo CASA47, con 800 viviendas disponibles y la incorporación muy pronto de otras 1.500, repartidas por todo el territorio nacional.

Pedro Sánchez presenta el primer portal del parque público estatal de vivienda y aboga por “alquileres realistas para salarios reales”

Así lo ha detallado durante el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible’, celebrada en el Espacio Larra, en Madrid, en la que cambién ha intervenido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Pedro Sánchez ha lamentado que “para demasiadas personas, buscar una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos” en España y “muchos otros países de la Unión Europea”. Por ello, ha subrayado que hay que “lograr que tener una casa sea una aspiración realista, al alcance de toda la gente, con alquileres realistas para salarios reales”.

Ese es el propósito de CASA 47, con el lanzamiento del primer portal del parque público estatal de vivienda, según ha explicado, que irá aumentando la oferta de vivienda pública asequible inicial con nuevas casas y pisos disponibles cada trimestre. “Gracias a CASA 47, cualquier persona podrá consultar de manera sencilla la oferta disponible y solicitar la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades y a sus posibilidades, con un procedimiento ágil y transparente para conocer en todo momento cómo avanza el proceso de adjudicación”.

Protección permanente de las viviendas públicas

En este sentido, ha valorado que “representa una apuesta sin precedentes por la accesibilidad a la vivienda pública y, sobre todo, la voluntad de no caer nunca más en los errores del pasado”, ya que “en los últimos 45 años se construyeron en España 2,7 millones de unidades protegidas, pero “políticas equivocadas facilitaron y permitieron que las viviendas perdieran su protección y dejaran de estar al servicio de la clase media y trabajadora”, acabando “en manos de fondos buitre”.

Así, ha garantizado que “jamás debe volver a ocurrir algo así, ya que las viviendas de CASA 47 estarán protegidas “para siempre”, por lo que “nunca serán una oportunidad de negocio para unos pocos, ni podrán salir del parque público cuando cambie el ciclo económico o político”, ya que “lo que se construye con el esfuerzo de todos, debe permanecer al servicio de todos”, ha defendido.

Características de las viviendas y realidad económica de los municipios

El jefe del Ejecutivo ha explicado que en CASA 47 el precio del alquiler tendrá en cuenta las características de cada vivienda y la realidad económica de cada municipio y de cada territorio.

En concreto, los ciudadanos que accedan a estas viviendas nunca tendrán que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler, asegurando que se trata de “alquiler asequible”, además de “estables”, ya que los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, con posibilidad de ampliarse hasta los 75. “Algunos dirán que esta medida es “intervencionista” en el mercado de la vivienda. Lo es y con orgullo, porque el mercado está roto: un mercado que excluye a cientos de miles de familias de un derecho esencial es un mercado que no funciona”, ha enfatizado.

Presupuesto multiplicado por ocho y Ley de Vivienda

“Este Gobierno no se va a quitar de en medio, como sí están haciendo otras administraciones. No mientras haya jóvenes y familias en nuestro país condenados a elegir entre pagar el alquiler o vivir sin angustia al llegar el día 30 de cada mes. Claro que intervenimos en este mercado: con todas las herramientas posibles, y con un volumen de recursos sin precedentes en la historia de España”, ha remachado.

Al respecto, ha recordado en estos años el Ejecutivo ha multiplicado por ocho el presupuesto destinado a vivienda y ha aprobado la primera Ley de Vivienda española que “funciona allí donde se aplica”, al ayudar a controlar los precios del alquiler y aumentar la oferta de vivienda, como “saben los más de nueve millones de personas que viven en alguno de los 317 municipios declarados como zonas tensionadas”.

Casos de éxito

A modo de ejemplo, ha indicado que, en Barcelona, el precio de los nuevos contratos se ha reducido un 4,7 % desde la declaración de zona tensionada, y en varios municipios de Guipúzcoa el precio cae casi un 4 %. En su lugar, donde no se aplica la ley “el precio de los alquileres no para de subir”.

“Cuando un ejecutivo autonómico bloquea una ley que funciona, por el mero hecho de que venga del Gobierno de España, no es a ese gobierno al que hacen daño. Dañan al joven que quiere emanciparse, a la pareja que quiere tener un hij, a la familia que no llega a fin de mes… Dañan a la persona que está siendo expulsada de su barrio porque ya no puede pagar el alquiler. Hacer política de vivienda no es comprar un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta del gobierno autonómico de turno”, ha apostillado. Sánchez ha defendido que “hacer política de vivienda es garantizar que tus ciudadanos puedan permitirse una casa decente, un techo bajo el que construir tu hogar, como exige nuestra Constitución”. Asimismo, ha apuntado que aunque se avanza en la “dirección correcta”, se podría “ir mucho más rápido si tuviéramos la implicación de todos”.

Más de 120.000 viviendas de alquiler asequible movilizadas

Más allá de la Ley de Vivienda, Sánchez ha dicho que hay que impulsar la construcción de viviendas asequibles, el objetivo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado en abril, y dotado con 7.000 millones de euros, tres veces más que el anterior. En este sentido, ha aseverado que “los datos avalan esta apuesta”, al movilizarse más de 120.000 viviendas de alquiler asequible; y solo en el primer trimestre de este año se licitaron 2.800 nuevas viviendas, alcanzando el mayor volumen de licitación pública en 18 años.

“El Gobierno de España está y estará ahí: utilizando todos los medios a su alcance, poniendo recursos e impulsando un marco jurídico que ofrezca soluciones. CASA 47 y el portal que hoy presentamos, es un paso más para que la vivienda digna no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos”; ha concluido.

Rodríguez: “El proceso de adjudicación tiene que ser público”

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha valorado el impulso del presidente del Gobierno más allá de lo mandatado por la Constitución y ha citado como hitos en los nueve meses de transformación de Sepes en Casa 47 la recuperación del patrimonio de Sareb para poner a disposición más de 42.000 viviendas y 2.500 suelos; utilización del patrimonio del Estado; la licitación de casi 2.500 viviendas en tramitación; freno a la especulación con la compra de vivienda destinada a viviendas públicas a precio asequible con la licitación de 100 millones de euros y el portal.

Rodríguez ha explicado que el objetivo del portal Casa 47 es que el proceso de adjudicación de vivienda sea público y “no vuelva a ocurrir que una promoción de VPO sea adjudicada a concejales, arquitectos municipales o familiares”. Con todo, ha instado a “remar todos en la misma dirección”, en referencia a comunidades autónomas y ayuntamientos, confiando también en lograr acuerdos en el Parlamento