El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso donde sus socios y la oposición volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos en la entrada masiva de migrantes

Comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para analizar la situación de Ceuta

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comenzado este jueves su intervención en el pleno del Congreso con una defensa de Ceuta y Melilla, ciudades que desde hace siglos son españolas y que, por parte del Gobierno de España, «van a seguir siendo así hasta el fin de los tiempos», ha asegurado.

En su primera comparecencia en el Congreso desde que a finales de julio decenas de miles de migrantes entraran de forma irregular en Ceuta, Sánchez ha iniciado su discurso recordando un hecho histórico para defender la españolidad de las dos ciudades autónomas.

Las esculturas de los leones que flanquean la entrada del Congreso, ha recordado, fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada guerra de África, para conmemorar la firma del tratado de Wad-Ras, que puso fin a este conflicto y consolidó «a perpetuidad» la soberanía de Ceuta y Melilla.

«Desde hace siglos estas ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático; y les aseguro que, por parte del Gobierno de España, van a seguir siendo así hasta el final de los tiempos», ha zanjado.

Sánchez ha asegurado que comparece pensando en los «momentos difíciles» que atraviesan los ceutíes y en los 141 migrantes que murieron en el mar y ha agradecido su trabajo a los miles de funcionarios públicos que trabajan en la ciudad, momento que le ha granjeado el primer aplauso de la bancada socialista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta. EFE/ Chema Moya

Insiste en que no hubo aviso previo

El presidente del Gobierno ha reiterado este jueves en el pleno del Congreso que el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara «ni la escala ni la probabilidad» de la entrada masiva de migrantes que se registró en Ceuta a finales de julio.

Según ha explicado, han analizado todos los informes y mensajes que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI y Frontex remitieron a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno, y ha dado orden de publicar un dossier con todos los documentos para que los pueda conocer la opinión pública.

Ninguno de los informes de los días previos «iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario», ha insistido con intención de desmentir los «bulos» y el «ruido» de los últimos días.