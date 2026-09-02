El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunica a Marlaska que ningún documento responsabiliza a las fuerzas de seguridad marroquíes de planificar o ejecutar la entrada de unas 80.000 personas los días 30 y 31 de julio

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe ningún informe policial que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

Migrantes siguen concentrados en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta este miércoles con la esperanza de conseguir una plaza en un nuevo centro de acogida. EFE/Reduan

Interior ha informado de la respuesta de Pardo a Marlaska horas después de que el ministro le pidiera explicaciones por carta sobre el contenido de un «supuesto» documento policial elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El máximo responsable político de la Policía ha explicado al ministro que la jueza María Tardón, que pidió un informe a la Policía para decidir si abre una investigación en la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido, ordenó a los investigadores que no facilitaran a sus superiores información sobre dicho informe. Por este motivo, Pardo asegura que no tuvo conocimiento del documento.

Este miércoles, una vez que la magistrada autorizó a los investigadores a informar a sus superiores, Pardo se reunió con los comisarios generales de Información y de Extranjería y Fronteras. Tras escuchar sus explicaciones, comunicó a Marlaska que ningún informe responsabiliza a las fuerzas de seguridad marroquíes de «la planificación o ejecución» de la entrada de alrededor de 80.000 personas en Ceuta durante los dos últimos días de julio.

La alerta del CENIF no anticipaba una entrada masiva

Respecto al aviso que el CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía explicó que la comunicación señalaba un riesgo «extremo» de flujos irregulares de inmigrantes, pero que se trataba de una alerta «frecuente».

Según Pardo, aquella comunicación no incluía ninguna referencia a una posible entrada masiva al día siguiente.

El juzgado de Ceuta investiga al delegado del Gobierno

Mientras la Policía niega la existencia del supuesto informe, el juzgado número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, a la que se ha sumado Hazte Oír.

La denuncia plantea si Pérez tuvo conocimiento, a través del CNI, de posibles acercamientos de inmigrantes y no actuó para impedir lo que la organización considera un delito contra la independencia y la seguridad del Estado.

El juzgado número 6 ha asumido la denuncia, que atribuye al delegado del Gobierno una prevaricación omisiva en su modalidad de imprudencia grave, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Por su parte, Hazte Oír ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno y ha solicitado personarse en la causa abierta para investigar su actuación ante la «invasión» de finales de julio.

Hazte Oír reclama conservar las comunicaciones y grabaciones

La querella de Hazte Oír solicita que se investigue a Pérez Triano por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La organización también dirige su acción contra todas las autoridades y funcionarios que puedan resultar responsables de los hechos. Además, exige la adopción inmediata de medidas para impedir la desaparición o alteración de pruebas esenciales.

Entre las actuaciones que reclama figura la conservación de los correos electrónicos de la Delegación del Gobierno, las grabaciones de la frontera y las comunicaciones mantenidas con el Ministerio del Interior y los mandos policiales durante los días considerados críticos.

«Quienes conocían la amenaza y abandonaron Ceuta tendrán que responder ante la Justicia. No permitiremos que el paso del tiempo borre las órdenes, las comunicaciones ni las imágenes que pueden revelar qué ocurrió y quién tomó las decisiones«, señala Hazte Oír en un comunicado.

El delegado del Gobierno niega que existiera una alerta

Sobre la denuncia presentada por Manos Limpias por supuestamente tener conocimiento de la entrada masiva, Miguel Ángel Pérez aseguró ayer a los periodistas que no tenía «noticias» sobre ella, aunque consideró que la causa puede servir para mostrar el trabajo realizado y explicar la información de la que disponía la Delegación del Gobierno.

“No existía ningún tipo de informe que alertara sobre lo que pasó”, afirmó Pérez en referencia a las informaciones que, según la denuncia, podrían haber advertido de la entrada masiva.