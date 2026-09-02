La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal y detenido a cuatro personas cuando se disponían a introducir 21 kilos de heroína en la península desde Gran Canaria

Imágenes Policía Nacional. Informa: Redacción Informativos RTVC

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de heroína incautándoles 21 kilos de esta sustancia cuando se disponían a introducirla en la península desde Gran Canaria. El entramado criminal estaba formado por dos parejas con unas funciones definidas en la recepción y transporte de la mercancía, adoptando además numerosas medidas de seguridad para evitar cualquier acción policial. Los cuatro detenidos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

La investigación, según informa un comunicado, se inició a raíz de las pesquisas desarrolladas sobre una estructura criminal que pudiera estar intentando abrir un nuevo canal para introducir heroína en la península Ibérica. Tras las primeras gestiones detectaron dos parejas que se habían trasladado desde Toledo hasta Las Palmas de Gran Canaria en el mismo vuelo pero en asientos separados. Una vez allí, adoptaron numerosas medidas de seguridad alojándose en hoteles distintos y en puntos alejados de la isla sin establecer contacto entre ellos para no levantar ningún tipo de sospecha sobre su relación delincuencial.

Uno de los detenidos en la operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo por la Policía Nacional. Imagen Policía Nacional

Organización de la estructura criminal

Los investigadores determinaron que la estructura criminal había diversificado las funciones de sus integrantes en el archipiélago. Mientras una pareja era la encargada de recibir la sustancia estupefaciente, la otra se ocupaba de su posterior traslado hacia la península Ibérica utilizando vehículos de alquiler con los que pretendían transportar la droga una vez completada la operación de adquisición.

Una vez los agentes lograron identificar a los miembros de esta red, se estableció un dispositivo policial el pasado mes de julio que permitió localizarles cuando realizaban la transacción de la droga en la cafetería de un hotel a plena luz del día. Así se pudo detener a los cuatro integrantes de la organización e intervenir la maleta con los 21 kilogramos de heroína ocultos en bolsas de plástico de supermercado.

Nueva ruta para introducir heroína en España

La operación supone un avance relevante en la lucha contra el tráfico de heroína, al haber permitido detectar una nueva ruta de introducción y tránsito de esta sustancia hacia la península Ibérica.

El descubrimiento de esta nueva vía pone de manifiesto la constante evolución e innovación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, que modifican sus métodos y rutas con el objetivo de dificultar la acción policial y garantizar el transporte de las sustancias estupefacientes.

Finalmente la operación culminó con la realización de dos registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria y la detención de cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todas ellas.

Actualmente la investigación permanece abierta y los agentes analizan esta nueva ruta utilizada para la introducción y tránsito de heroína hacia la península Ibérica