El registro y la intervención en un coche de más de 22 kilos de cocaína se realizó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria

Cocaína intervenida en el vehículo. Imagen Guardia Civil / Europa Press

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras y a su Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, han detenido en el puerto de la capital a dos personas que ocultaban más 22 kilos de cocaína en su vehículo.

La actuación se realizó cuando, en un punto de verificación fiscal realizado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria, los investigadores identificaron a dos varones que desembarcaron en su vehículo y que habían levantado sospechas tras una breve entrevista.

Ambos ocupantes del vehículo tenían una actitud sospechosa y esquiva, además de incongruencia y contradicciones en la entrevista mantenida con los agentes actuantes, señala la Guardia Civil en una nota.

20 paquetes embalados con cocaína

En ese momento, los agentes solicitaron comprobar el vehículo y encontraron un equipaje de grandes dimensiones en el maletero que tenía en su interior 20 paquetes embalados en cinta marrón.

Así, una vez realizado el ‘Drogatest’ a su contenido dio un resultado positivo en cocaína.

Una vez extraídos todos los embalajes se obtuvo un peso de 22 kilos de cocaína y se localizó en el interior del vehículo casi 5.000 euros.

Como resultado de la intervención policial se ha desarticulado una importante red de tráfico de drogas que transportaba más de 22 kilos de cocaína de gran pureza y que habría alcanzado un valor superior a 1,3 millones de euros, señala la Guardia Civil.

Los detenidos, junto a las diligencias y sustancias intervenidas pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos.