La FEMP ha convocado a más de 260 municipios de toda España en apoyo a los ciudadanos de Ceuta y a la ciudad autónoma después de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio

Informa: Redacción Informativos RTVC

Ceuta estará este miércoles en el centro de cientos de manifestaciones que se celebrarán a lo largo de toda la geografía del país. Los ceutíes llevan semanas pidiendo apoyo a los ciudadanos del resto de España y esta tarde se espera que miles de personas salgan a la calle.

Más de 260 municipios han anunciado concentraciones en apoyo a Ceutíes. Una iniciativa convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a los ciudadanos de Ceuta a partir de las 20:00 hora peninsular, en las islas serán a partir de las 19:00 en su mayoría, aunque también hay manifestaciones promovidas por asociaciones y partidos políticos con diferentes horarios que se alejan de la propuesta por la FEMP.

Protesta de los bomberos de Ceuta reclamando soluciones para la ciudad autónoma: Imagen EFE

PSOE, contrario a las manifestaciones

En el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Una convocatoria de la FEMP, que preside María José García-Pelayo (PP), que ha criticado la dirección del PSOE al considerar que la decisión se tomó de forma unilateral y sin acuerdo.

No obstante, algunos municipios socialistas de Valencia, Huelva, Córdoba y Cádiz han anunciado concentraciones solidarias con Ceuta, al margen de la oficial de la FEMP, y han reclamado alejarse del «partidismo» ante la crisis migratoria y humanitaria que vive la ciudad autónoma.

Por su parte, La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha defendido que las concentraciones son «a favor de Ceuta» y no “contra nadie». Para García-Pelayo, los ayuntamientos españoles no se pueden «poner de perfil» ante la situación «que están viviendo Ceuta y los ceutíes». Por eso, considera que la convocatoria de la FEMP “es de justicia” y debería contar con el apoyo de todos los grupos políticos “por sentido común”.



Además, ha destacado que anteriormente y ante situaciones críticas -como fueron el terremoto de Venezuela o el accidente de Adamuz-, “todos hemos estado de acuerdo”.

Desde las 19:00 horas, Televisión Canaria ofrecerá un programa especial de los Servicios Informativos, presentado por Isaac Tacoronte para ver cómo transcurren movilizaciones tanto en Ceuta, como aquí en las capitales de las islas y en otros municipios como Telde o San Bartolomé de Tirajana.