La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha realizado un llamamiento a todos los municipios del país para mostrar su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta tras la masiva entrada de migrantes del 30 y 31 de julio

Declaraciones: Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se sumará a las movilizaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta este miércoles, 2 de septiembre. La alcaldesa, Carolina Darias, espera que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible y reivindica que la FEMP vuelva a ser un espacio de entendimiento y acuerdo.

La alcaldesa ha defendido la necesidad de abordar la situación que atraviesa Ceuta desde el entendimiento, el acuerdo y el diálogo, y ha reclamado que las decisiones que se adopten se mantengan al margen de la confrontación política.

Movilizaciones en Ceuta por la situación de presión migratoria que está vivienda la ciudad autónoma. Imagen EFE

Darias ha señalado que la ciudad autónoma vive actualmente «una situación de complejidad» que exige una respuesta basada en la comprensión y la colaboración entre las distintas administraciones e instituciones.

En este sentido, la alcaldesa ha advertido de que las iniciativas que se impulsen deben partir de ese consenso y no de intereses partidistas. «Las cuestiones que se vayan a hacer tienen que partir de ese entendimiento, no de posiciones partidistas que utilicen la Federación Española de Municipios como un espacio para la confrontación», ha afirmado.

Bermúdez sí estará en los actos

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí que se unirá a los actos de solidaridad con los ciudadanos de Ceuta. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acudirá este miércoles, a las 19:00 horas, a la concentración de apoyo a Ceuta, en un acto que tendrá lugar en la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz que contará con la presencia de miembros de la Corporación municipal.

La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía tinerfeña, tiene carácter nacional después de que la FEMP hiciera un llamamiento a todos los ayuntamientos de España para mostrar su apoyo y solidaridad a la ciudad autónoma después de los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio, y de unas últimas semanas marcadas por la presión migratoria.