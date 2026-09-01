El Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas urgentes enfocadas principalmente al refuerzo de los servicios esenciales de la ciudad autónoma de Ceuta

Espacio habilitado en Ceuta para acoger a migrantes. Imagen Reuters

Las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno este martes en el Consejo de Ministros para Ceuta están enfocadas principalmente al refuerzo de los servicios esenciales de la ciudad autónoma, su seguridad y la acogida de migrantes, partidas que suponen el 75 % del los 309 millones que el Ejecutivo calcula que movilizará, mientras que el 25 % restante serán ayudas a empresas y trabajadores.

Este plan, al que hay que sumar otros 50 millones en avales, se llevará a cabo en los próximos cuatro meses, excepto las bonificaciones a la contratación y fiscales, que serán permanentes y también se aplicarán en Melilla.

El refuerzo de servicios esenciales asciende a 21 millones de euros, en las siguientes partidas

Sanidad: 3,5 millones de euros para reforzar los recursos sanitarios con la contratación de 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para atención primaria y hospitalaria.

Educación: 3,2 millones para seguridad de los centros docentes y acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa.

Justicia: 4,5 millones para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios para agilizar los expedientes, para financiar la asistencia jurídica gratuita y recursos informáticos.

Subvención de 2 millones para la ciudad autónoma y 7 millones para la planta desalinizadora.

Casi 90 millones para reforzar la seguridad

Fuerzas de Seguridad: incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y 8 millones de euros para la Guardia Civil.

Defensa: 74 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, en el despliegue de personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material.

La acogida humanitaria tiene una dotación de 118 millones:

El alojamiento y atención básica de las personas migrantes recibe 53, 4 millones.

Infancia: 63,6 millones más para la acogida de menores no acompañados.

Ayudas económicas a empresas y trabajadores por unos 80 millones:

Empresas y autónomos: 36,6 millones en ayudas directas, que se podrán solicitar a partir del 14 de septiembre para que los primeros pagos lleguen a principios de octubre. Beneficiarán a 2.600 autónomos, que podrán recibir hasta 5.000 euros, y 1.400 empresas, que recibirán entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación.

Actividad económica y empresarial: 14 millones en ayudas directas, para contribuir a recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas (con bonos de consumo y al turismo, campañas).

Bonificación del Impuesto de Sociedades que pasará del 50 % al 60 % para entidades residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en la ciudad. Para los autónomos habrá mejoras en la tributación del IRPF. Ambas medidas serán permanentes.

Un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta que lleva a cabo el ICEX y un millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

Línea de avales ICO por hasta 50 millones.

Exenciones en cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y recurran a un ERTE y prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.

Bonificación permanente en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 50 % actual al 75 % (12,2 millones para cuatro meses) para trabajadores con contrato indefinido en Ceuta y Melilla y siempre que desarrollen actividades formativas.

Ayudas por 650.000 euros para formación de trabajadores, a través del SEPE.