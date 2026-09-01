El ministro comparecerá tras el encuentro en un contexto marcado por la presión para devolver a los migrantes y las protestas vecinales

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidirá mañana desde Ceuta una nueva reunión del Comité de Seguimiento de la crisis en la ciudad autónoma.

Numerosos ceutíes se han concentrado esta tarde-noche de martes en la Plaza de África para depositar velas en señal de protesta por la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. EFE/Reduan

Según ha informado la Delegación del Gobierno, al término del encuentro el ministro comparecerá ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre su contenido.

Presión para devolver a los migrantes

La reunión se produce en un contexto en el que el Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), ha insistido este martes en la necesidad de devolver a todos los migrantes que permanecen en la ciudad para recuperar la normalidad.

Por su parte, el Gobierno continúa habilitando espacios para la acogida de las personas migrantes que se encuentran en la calle y este mismo martes ha descartado utilizar una antigua fábrica de harinas.

Continúan las protestas y mañana se repetirán por toda España

Precisamente en este emplazamiento se concentraron ayer vecinos, en su mayoría militares, para protestar por el posible uso de este espacio como recurso de acogida. Los manifestantes rechazaron esta opción al considerar que el lugar se encuentra junto a uno de los colegios concertados de la ciudad.

Este martes han continuado las manifestaciones y protestas en la ciudad. Los vecinos han vuelto a salir a las calles para mostrar su hartazgo ante la gestión de esta crisis y aseguran que «ya no pueden más».

Y esto no quedará solo en Ceuta. Mañana están previstas nuevas movilizaciones en numerosas ciudades de España, también en Canarias.