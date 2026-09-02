Se seguirá aplicando el tipo cero en el IGIC a las entregas e importaciones de petróleo y los productos derivados del refino del petróleo

El diferencial en Canarias del IPC de los combustibles supera en más de un 15% el IPC del mismo mes del año anterior, de tal manera que se mantendrá en septiembre el IGIC a tipo cero.

El verano se despide con los carburantes en cotas máximas. El precio del diésel se ha incrementado en 2 meses un 21% en la Península. En Canarias, un 4,45%.

El Gobierno mantiene el tipo cero de IGIC para los combustibles en septiembre / Gobierno de Canarias

Para restar el impacto en el transporte profesional, el Gobierno de España ha elevado el descuento a 20 céntimos por litro para este combustile. Una medida que se suma al 0% de IGIC con el que ya cuenta Canarias y que, a priori, poco podrá beneficiar al sector del taxi.

Cosme Mesa, directivo de la cooperativa de taxis de Las Palmas, manifiesta que «cada día que se quita un coche no se pone diésel, va a la baja. Se está cambiando híbrido o eléctrico».

Los transportistas sí se verán beneficiados, pero ese descuento no frenará la escalada de precios en bienes y servicios. José Miguel González, economista, explica que mientras el conflicto en Oriente Medio continúe conviviremos con precios en los carburantes altos.



Por otro lado, y también durante el mes de septiembre, se determina que el tipo para la devolución a agricultores y transportistas del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles y derivados del petróleo, será de 55,65 euros por 1.000 litros para la gasolina profesional, y de 46,62 euros por 1.000 litros, en el caso del gasóleo profesional.

La aplicación temporal de ambas medidas tiene como objetivo abaratar el precio final para los consumidores y mitigar los efectos económicos de la crisis energética sobre el tejido productivo canario.

La persistencia de elevados costes energéticos y logísticos continúa afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias, por lo que la prórroga permitirá contener parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas, resalta la Consejería.