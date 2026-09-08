El Consejo de Ministros ha aprobado desclasificar informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas (CIFAS) sobre la entrada de migrantes en Ceuta

Playa del Trampolín, Ceuta. Imagen EFE

El Gobierno hará públicos este miércoles alrededor de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio después de que este martes el Consejo de Ministros haya desclasificado informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) sobre esta crisis migratoria.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha informado de que se trata de todos los documentos que obran en poder del Ejecutivo, fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

«No tenemos nada que esconder, actuamos con transparencia», ha destacado la portavoz, que ha afirmado que si hubiera otros documentos que aparecieran y que tuvieran relevancia, también se compartirán.

Desde este miércoles en la web de La Moncloa

Los 40 documentos serán accesibles a los ciudadanos a partir de este miércoles en la página web de La Moncloa, ha trasladado Saiz, quien ha advertido de que detrás hay una importante labor de anonimizar, una tarea «que tiene su enjundia».

Entre ellos se encuentran los informes desclasificados este martes: tres notas del CNI, como se denominan en el Centro, un documento del CIFAS y el contenido de unas conversaciones del Centro Nacional de Inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3), el servicio de información de la Guardia Civil, según han informado fuentes del Gobierno.

El portavoz ha registrado que para documentos que afectan a la seguridad nacional se sigue el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales y ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que la ciudadanía, bien directamente o a través de sus representantes políticos en esta comisión, acceda a toda la información.

«Este martes damos un paso más en nuestro compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información», ha subrayado.

Compromiso del presidente

Con la desclasificación de este martes y la publicación de los 40 documentos se da cumplimiento al compromiso que trasladó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso el pasado jueves.

Respecto a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha manifestado sus sospechas de que los documentos que se van a hacer públicos están recortados, Saiz le ha pedido que se coloque al lado del Gobierno con responsabilidad y con prudencia y deje de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación.

«El horizonte temporal para devolver a Ceuta a la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones e indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes», ha lamentado.