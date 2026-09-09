La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Santa Lucía de Tirajana tras presuntamente apuñalar a su pareja en la madrugada de este miércoles que permanece con pronóstico reservado

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de recurso Europa Press / Delegación del Gobierno

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 40 años, en la madrugada de este miércoles tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Los hechos se han producido en la madrugada de este miércoles cuando el hombre llamó a la Guardia Civil indicando que había apuñalado a su pareja en su domicilio del citado municipio, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Seguidamente acuden al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirman que la mujer presentaba varias puñaladas, por lo que se da aviso a los servicios médicos, que comprueban el estado de la víctima y la trasladan hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil proceden a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.

La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema VIOGEN, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.