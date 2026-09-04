Al identificar que se trataba de una narcolancha, guardias civiles del Servicio Marítimo procedieron a dar el alto a dicha embarcación

La Guardia Civil ha incautado en el sur de Gran Canaria una narcolancha que transportaba un alijo de cocaína de más de tres

toneladas de peso. En total, han sido intervenidos 139 fardos que han arrojado un peso de 3.360 kilos. La operación se ha saldado con la detención de los cinco tripulantes que viajaban a bordo con dos armas largas para su protección.

Informa. Guardia Civil



Con varios motores de gran potencia, la embarcación semirrígida navegaba a unas 70 millas al sur de la isla canaria. Al identificar que se trataba de una embarcación relacionada con el narcotráfico, guardias civiles del Servicio Marítimo procedieron a dar el alto a dicha embarcación, que rápidamente emprendió la huida.

Tripulantes detenidos

La rápida reacción de los agentes permitió iniciar el seguimiento de la embarcación que, tras realizar sucesivas maniobras evasivas, fracasó en su intento de escapar. Los cinco tripulantes detenidos viajaban con un fusil de asalto y una ametralladora ligera para evitar asaltos de otros grupos organizados. La tenencia de estas armas largas está totalmente prohibida a particulares.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 41 años, han pasado ya a disposición judicial. Los cinco se enfrentan a delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, por desobediencia grave, tenencia ilícita de armas y pertenencia a

organización criminal.