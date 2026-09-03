La convocatoria beneficiará a 1.367 estudiantes con ayudas para matrícula y transporte correspondientes al curso 2025/2026

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Olaia Morán, destina 1.038.389 euros a becas para cursar estudios postobligatorios de grado, postgrado y estudios artísticos. La convocatoria beneficiará a 1.367 estudiantes de Gran Canaria que realizaron estos estudios durante el curso 2025/2026 y contempla ayudas para sufragar gastos de matrícula y transporte.

Imagen de archivo. Startup Stock Photos

“Estas becas suponen un apoyo importante para muchas familias de Gran Canaria y desde el Cabildo de Gran Canaria seguimos apostando por facilitar que nuestros jóvenes puedan continuar con sus estudios y que las dificultades económicas no sean un obstáculo para su formación”, explicó la consejera de Educación y Juventud, Olaia Morán. “Además, este año hemos incrementado en 100.000 euros la dotación de estas becas respecto a la convocatoria anterior, lo que nos ha permitido ayudar a muchos más jóvenes de la Isla”, añadió.

1.367 solicitudes cumplen los requisitos

La convocatoria partió con una dotación de 875.000 euros y recibió 2.800 solicitudes entre el 26 de febrero y el 25 de marzo de 2026. Tras revisar la documentación y completar el proceso de subsanación, el Cabildo amplió el presupuesto con otros 200.000 euros para atender las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos en las bases.

En total, 1.367 solicitudes cumplen los requisitos para recibir estas ayudas. La propuesta incluye 666 becas para el pago de las tasas de matrícula, con un importe global de 706.489,69 euros, y 701 ayudas destinadas a gastos de transporte, que suman 331.900 euros.

Hasta 2.000 euros para matrícula

Las ayudas contemplan hasta 2.000 euros por estudiante para sufragar las tasas de matrícula. Mientras, las destinadas al transporte pueden alcanzar los 1.000 euros, en ambos casos en función de las circunstancias de cada beneficiario.

Estas becas están vinculadas a las convocatorias de ayudas educativas del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Gobierno de Canarias. Para acceder a las ayudas del Cabildo resulta necesario que ambas convocatorias hayan sido resueltas y que las solicitudes correspondientes hayan sido denegadas.

El retraso en la resolución de las becas del Gobierno de Canarias también ha condicionado los plazos de tramitación de estas ayudas insulares.

Diez días hábiles para presentar alegaciones

La propuesta de resolución tiene carácter provisional y todavía no supone el reconocimiento definitivo del derecho a percibir la ayuda. Las personas interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de que el Cabildo dicte la resolución definitiva.

Toda la información sobre la convocatoria, incluida la propuesta de resolución provisional y los anexos con la relación de solicitudes, puede consultarse en la página web de Gran Canaria Joven.