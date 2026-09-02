El hombre detenido por la Guardia Civil está acusado de robo con violencia e intimidación cometidos en establecimientos de Vecindario y Agüimes

Imagen del interior de una cámara de seguridad en uno de los establecimientos atracados. Imagen Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en establecimientos abiertos al público de los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, en la isla de Gran Canaria, que atracó esgrimiendo cuchillos de grandes dimensiones.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que la investigación se inició tras un atraco cometido en un supermercado de Vecindario, cuando un individuo accedió al establecimiento portando un arma blanca de grandes dimensiones y exigió a los empleados la entrega de la recaudación.

Durante el robo se produjo un forcejeo con una de las trabajadoras, que consiguió arrebatar al autor la prenda que utilizaba para ocultar su rostro, lo que permitió obtener información de especial relevancia para la posterior identificación del sospechoso. Finalmente, el hombre se apoderó de una cantidad de dinero en efectivo y abandonó el establecimiento.

Con cuchillos de grandes dimensiones

Posteriormente, se produjo un segundo robo con violencia e intimidación en otro establecimiento del municipio de Agüimes, donde un varón irrumpió en el local portando dos cuchillos de grandes dimensiones y, mediante amenazas e intimidación directa a los trabajadores, consiguió sustraer dinero de la caja registradora antes de huir del lugar.

Ante la similitud entre ambos hechos, las Áreas de Investigación de Vecindario y Agüimes establecieron una línea de investigación conjunta, centrada en el análisis del modus operandi, las armas empleadas, las características físicas aportadas por los testigos y las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia.

Imagen del interior de una cámara de seguridad en uno de los establecimientos atracados. Imagen Guardia Civil

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron determinar que ambos atracos se habían cometido presuntamente por la misma persona, obteniendo los indicios necesarios para avanzar en su identificación y localización.

Como resultado del dispositivo establecido, agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del sospechoso en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que una vez finalizadas las actuaciones, pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.