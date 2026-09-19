La Fiscalía de Morelos ha anunciado que imputará al presunto responsable por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión

Vídeo RTVC.

Valentín Tacoronte, padre de Claudia Tacoronte, la joven canaria que murió apuñalada el pasado 12 de septiembre, ha visitado la Casa de la Cultura de Cuautla, el lugar del crimen. Ha sido poco después de que le fuera entregado el cuerpo de su hija en la Fiscalía de Morelos, centro de México.

Tacoronte acudió a Cuautla junto al cónsul de España en México, Marcos Rodríguez. También junto a funcionarios mexicanos del estado de Morelos. Todos estuvieron unos minutos en silencio en el lugar de los hechos enmarcado entre velas y flores.

La visita de la familia a México para cumplir con el proceso de repatriación se realiza un día después de la detención de Francisco Javier, alias El Trompas, identificado como el presunto responsable del crimen.

El padre de Claudia Tacoronte acude al lugar del crimen en Morelos. Efe

«Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín (…) Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo de Claudia. Así fue la diligencia», indicó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, a medios de comunicación.

Detenido e imputado por delito de feminicidio

Alias El Trompas fue capturado en la víspera en Cuautla, lugar del crimen. Ubicado a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que autoridades federales y estatales cumplieran una orden de aprehensión en su contra.

El sospechoso fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla. Allí permanece a disposición de la autoridad judicial y a la espera de su primera audiencia ante el juez.

La Fiscalía de Morelos ha anunciado ya que imputará al presunto responsable por el delito de feminicidio. Buscará una pena máxima de setenta años de prisión.

Claudia Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.