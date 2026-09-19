Las pruebas de Gomera Paradise ha permitido también la participación de atletas independientes, con salidas diferenciadas de las correspondientes

La XV Gomera Paradise Sky Race ha convertido la isla colombina, en el epicentro mundial del skyrunning. La cita organizada por Gomesport Eventos acoge el Campeonato del Mundo absoluto en las modalidades Vertical, SkyUltra y Sky, en una edición que ya es histórica antes incluso de que comience la competición: por primera vez, Gomera Paradise ha completado todas sus plazas antes del cierre oficial de inscripciones.

Alrededor de 1.200 participantes han tomado parte en las diferentes modalidades Open, a los que se han sumado cerca de 300 deportistas pertenecientes a selecciones nacionales y unos 150 niños y niñas que protagonizaron el viernes la ‘Gomera Paradise Kids’ solidaria a favor de la Asociación de Mujeres Gara.

Imagen archivo RTVC.

La competición mundialista se cerrará este domingo 20 de septiembre con la modalidad Sky Race, que plantea un recorrido de 29 kilómetros y 1.900 metros de desnivel positivo entre Hermigua y San Sebastián de La Gomera, donde estará situada la línea de meta.

Participantes internacionales

Entre los principales atractivos de esta edición estará la presencia de 38 selecciones nacionales, con representación de países como España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Portugal o Suecia, entre otros.

España e Italia parten entre las grandes favoritas en una competición que reunirá a algunos de los mejores especialistas internacionales del skyrunning. La selección española estará formada por 16 corredores.

Además de las selecciones nacionales, las pruebas de la Gomera Paradise han permitido también la participación de atletas independientes, con salidas diferenciadas de las correspondientes al Campeonato del Mundo. La organización ha agotado por primera vez en su historia todos los dorsales disponibles, con un cupo máximo de 1.500 participantes.