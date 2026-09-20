La Fiesta de la Bici se consolida como uno de los principales encuentros ciudadanos de la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puso en marcha este domingo, 20 de septiembre, un dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de la Fiesta de la Bici.

Miles de personas participaron este domingo en la Fiesta de la Bici de Las Palmas de Gran Canaria, una de las actividades más esperadas de la Semana Europea de la Movilidad, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la concejalía de Movilidad.

Informa. RTVC.

Bicicletas y vehículos de movilidad personal llenaron las calles principales de la capital grancanaria durante una jornada que permitió a la ciudadanía conquistar el asfalto y disfrutar del espacio público desde una perspectiva más sostenible, saludable y respetuosa con el medioambiente.

Entrega de dorsales

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, destacó la amplia respuesta ciudadana y señaló que “la Fiesta de la Bici demuestra que existe un compromiso cada vez mayor con una movilidad más sostenible y con una ciudad en la que el espacio público pueda ser compartido y disfrutado por todas las personas”. En este sentido, Ramírez subrayó el éxito de la convocatoria que concentró a más de 6.000 participantes en torno a un único objetivo donde “la bicicleta no es solo una alternativa de transporte, sino también una herramienta para cuidar la salud, reducir el impacto medioambiental de nuestros desplazamientos y descubrir la ciudad desde otra perspectiva”.

Las bicicletas ‘tomaron’ la ciudad para reivindicar que otras formas de desplazamiento son posibles y que contribuyen a reducir las emisiones, mejorar la salud y avanzar hacia una movilidad más amable.

La jornada comenzó a las 10:00 horas con la concentración de participantes y la entrega de dorsales en la confluencia de la calle León y Castillo con el Parque Romano. A las 11:00 horas se inició el recorrido, que este año estrenó un trazado más céntrico y accesible para facilitar la participación de públicos de diferentes edades.

Imagen cedida EuropaPress.

Una fiesta que continuó en el entorno del Parque Romano con una programación dirigida a toda la familia y en la que no faltaron propuestas de ocio paralelas como talleres, sorteos, actividades de animación y diferentes propuestas vinculadas a la movilidad sostenible y todo ello acompañado de la actuación musical del grupo Los 600.

Semana Europea de la Movilidad

La Fiesta de la Bici se consolida así como uno de los principales encuentros ciudadanos de la Semana Europea de la Movilidad y como una oportunidad para sensibilizar sobre la importancia de caminar, utilizar la bicicleta, desplazarse en vehículos de movilidad personal o recurrir al transporte público.

La SEM 2026 continuará hasta el martes 22 de septiembre con nuevas acciones destinadas a promover una ciudad más accesible, segura, conectada y sostenible, en la que las diferentes formas de desplazamiento puedan convivir de manera equilibrada.