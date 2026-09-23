El PIMSIT recoge 92 actuaciones para transformar la movilidad de la isla y plantea una estrategia con horizontes en 2035 y 2045

El Cabildo de Tenerife ha aprobado definitivamente el Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMSIT), una hoja de ruta que recoge 92 actuaciones para transformar la movilidad de la isla durante las próximas dos décadas. La estrategia contempla una inversión de 5.097 millones de euros hasta 2035, la mayor destinada hasta ahora a la movilidad insular, con financiación del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Estado y los ayuntamientos.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García (i); y la presidenta insular, Riosa Dávila (d). Cabildo de Tenerife

El Consejo de Gobierno insular ha dado luz verde este miércoles al documento, que organiza la movilidad de Tenerife a través de nueve programas relacionados con el transporte público, las infraestructuras viarias, la movilidad eléctrica, la intermodalidad, la digitalización y la gestión del vehículo privado, entre otros ámbitos.

Una estrategia para las próximas dos décadas

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado la importancia de contar con un plan de trabajo que permita responder a las necesidades actuales y preparar la isla para los próximos años.

“No estamos decidiendo únicamente cómo afrontar los desafíos que tenemos hoy, sino cómo queremos que se mueva Tenerife dentro de veinte años, pensando en la isla de 2045 y en las necesidades de las generaciones que vienen”, ha señalado. “Este plan nos permite levantar la mirada, ordenar las prioridades y tomar desde ahora las decisiones que necesita Tenerife a medio y largo plazo”, ha añadido.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el PIMSIT se presentará el próximo 25 de septiembre en Comisión Plenaria y posteriormente se pondrá en conocimiento del Pleno ordinario de la corporación insular.

92 actuaciones en nueve programas

Las 92 actuaciones se distribuyen en nueve programas: infraestructuras, instalaciones y sistema del transporte público; infraestructuras viarias; mejora y potenciación del transporte colectivo; control y regulación del vehículo privado; promoción de la movilidad activa; gestión de la movilidad digital e innovadora; transporte de mercancías; movilidad eléctrica; y regulación, planeamiento y financiación.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, ha explicado que el PIMSIT permite integrar las distintas actuaciones en una estrategia común para toda la isla. “Uno de los principales objetivos es que cada vez haya más alternativas al vehículo privado y que desplazarse por Tenerife sea más accesible, inclusivo, limpio y eficiente”, ha señalado.

El plan establece dos horizontes temporales, 2035 y 2045. El primero plantea un plazo intermedio para afrontar los retos de movilidad de los próximos años, mientras que el segundo fija una perspectiva a largo plazo para anticipar las necesidades futuras de la isla.

García ha destacado también que el PIMSIT nace de un proceso abierto a la participación, en el que se han recogido aportaciones de administraciones públicas, ayuntamientos, colegios profesionales, organizaciones políticas y ciudadanía.

“Estamos ante una estrategia de isla, construida escuchando a los distintos sectores y agentes implicados en la movilidad de Tenerife. Ese diálogo nos ha permitido incorporar diferentes perspectivas y definir una planificación común con objetivos compartidos para las próximas dos décadas”, ha explicado.

5.097 millones de inversión

El PIMSIT contempla una inversión total de 5.097 millones de euros hasta 2035 para desarrollar las actuaciones previstas. De esa cantidad, el Cabildo de Tenerife asumirá 1.222 millones, mientras que el resto corresponderá a la financiación prevista por parte del Gobierno de Canarias, la Administración General del Estado y los ayuntamientos.

Entre las principales actuaciones figuran medidas para mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión en los tramos de carretera con mayor presión. El plan contempla habilitar un tercer carril en la autopista del sur, entre San Isidro y Las Américas y entre Güímar y San Isidro, además de impulsar el tercer carril de la autopista del norte entre el aeropuerto de Los Rodeos y La Orotava.

El documento incluye asimismo la modernización y ampliación del transporte público y colectivo, con actuaciones dirigidas a adaptar la oferta a las necesidades de los usuarios, así como la ampliación de la red del tranvía y la optimización y ampliación del transporte escolar.

Aparcamientos disuasorios y carriles BUS-VAO

El PIMSIT también plantea infraestructuras para hacer más competitivo y cómodo el transporte público frente al vehículo privado. Entre ellas figuran la creación de una red insular de aparcamientos disuasorios y el impulso de carriles BUS-VAO en los principales corredores de las autopistas TF-1 y TF-5.

La estrategia incorpora además plataformas y aplicaciones para compartir coches y viajes, corredores verdes urbanos, apoyo a las zonas de bajas emisiones y una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.

Estas actuaciones dan continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos tres años con el refuerzo extraordinario del transporte público, la descarbonización de la flota de TITSA, el aumento de los puntos de electrificación, la remodelación de intercambiadores y el impulso de carriles BUS-VAO inteligentes.

Protección del territorio

El PIMSIT incorpora criterios ambientales para que las actuaciones previstas tengan en cuenta la adaptación al cambio climático, la protección de los espacios naturales, la vegetación, la fauna, el paisaje y el patrimonio.

El plan cuenta con la Declaración Ambiental Estratégica favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), aprobada por unanimidad el pasado 11 de agosto. La comisión destacó los efectos positivos previstos sobre el bienestar ciudadano y el medio ambiente, entre ellos la reducción de las emisiones de CO₂ y del ruido, la lucha contra el cambio climático y la protección de los espacios naturales.

La evaluación ambiental presta especial atención a los espacios protegidos y a los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000. El plan aborda específicamente la movilidad en Anaga, Teno y el entorno del Teide, con medidas de gestión de accesos, transporte público, aparcamientos disuasorios y servicios de guaguas lanzadera.

TITSA alcanza 87,3 millones de viajeros

Tenerife ya ha iniciado la transformación de su movilidad hacia un sistema más eficiente y sostenible, según los datos incluidos en el plan. TITSA ha alcanzado 87,3 millones de viajeros, un 81 % más que en 2022, tras la implantación de la gratuidad del transporte público.

Esta medida ha evitado más de 63 millones de desplazamientos en vehículo privado, según los datos facilitados, contribuyendo a aliviar las principales vías de Tenerife.

A esta evolución se suma la incorporación de 351 nuevas guaguas en tres años, a las que se añadirán otras 37 unidades, y una oferta de 160 millones de plazas, la cifra más alta de la historia de TITSA. El proceso también ha permitido aumentar la eficiencia y reducir las emisiones de CO₂ en más de un 7 %.