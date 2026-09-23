Alberto San Juan agota las entradas de su espectáculo ‘Amar’ en Santa Cruz de Tenerife

El recital, junto al músico Fernando Egozcue, tendrá lugar este jueves 24 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife

La Fundación CajaCanarias continúa este jueves 24 de septiembre, la programación de su Otoño Cultural 2026 con el espectáculo ‘Amar’, protagonizado por Alberto San Juan y Fernando Egozcue. Un recital, con las entradas agotadas desde hace semanas, en el que ambos artistas crean un espacio de encuentro donde la música y la palabra se convierten en herramientas para mirar la vida desde la emoción y la reflexión. La sesión tendrán lugar a las 20:00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

Alberto San Juan agota las entradas de su espectáculo Amar en el Otoño Cultural CajaCanarias 2026

Una década de San Juan y Egozcue

‘Amar’ reúne el trabajo compartido durante casi una década por el actor Alberto San Juan y el compositor y guitarrista Fernando Egozcue, dos creadores que encuentran en la palabra y la música un espacio común para reflexionar sobre la existencia, la belleza y las contradicciones del mundo contemporáneo.

El espectáculo propone un diálogo íntimo entre textos y composiciones musicales, un recorrido en el que humor, pensamiento, emoción y sensibilidad se entrelazan para celebrar la alegría de vivir y, al mismo tiempo, señalar aquellas fuerzas que dificultan esa plenitud.

Palabra y música

Alberto San Juan es uno de los intérpretes y creadores más reconocidos de la escena española. Cofundador de la compañía Animalario y de Teatro del Barrio, ha desarrollado una amplia trayectoria en cine y teatro, tanto como actor como autor y director. Sus trabajos han abordado cuestiones vinculadas a la memoria, la identidad colectiva y la realidad social.

Fernando Egozcue, compositor y guitarrista argentino afincado en Madrid desde 1992, ha construido una sólida carrera vinculada al jazz, el tango, la música contemporánea y las artes escénicas. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como Ara Malikian, José Mercé, Pasión Vega o Antonio Najarro, además de una importante labor como compositor para teatro, cine y danza.