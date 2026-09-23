El detenido por robos con violencia e intimidación seleccionaba a personas que se encontraban solas en la vía pública a fin de apoderarse del dinero y efectos que portaban

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. CNP/Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 44 años como presunto autor de cinco robos con violencia e intimidación en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. La investigación se inició durante el pasado mes de agosto tras la recepción de diversas denuncias en las que las víctimas, en su mayoría mujeres de edad avanzada, relataban haber sido asaltadas por un individuo que actuaba siguiendo un patrón de comportamiento similar.

El análisis conjunto de los hechos denunciados permitió a los investigadores identificar una serie de elementos coincidentes que resultaron fundamentales para orientar las pesquisas y establecer una línea de investigación.

Un modus operandi reiterado

Las gestiones practicadas permitieron determinar el modus operandi del presunto autor que seleccionaba a personas que se encontraban solas en la vía pública y, tras exhibir un arma blanca, las intimidaba con el fin de apoderarse del dinero y efectos que portaban.

Los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones de investigación con establecimientos comerciales y particulares que pudieran aportar información relevante para el desarrollo de las investigaciones.

El conjunto de diligencias practicadas permitieron reunir indicios suficientes para identificar plenamente el presunto autor de los hechos, y, tras comprobar que contaba con antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar, se estableció un dispositivo policial encaminado a su localización y detención el pasado día 21 de agosto en el barrio santacrucero de Los Campitos.

Gracias a la coordinación y colaboración existente entre las diferentes unidades participantes en el operativo policial, los agentes detuvieron al hombre como presunto responsable de cinco robos con violencia e intimidación y puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.