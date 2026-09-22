La gala inaugural en Santa Cruz de Tenerife se celebrará el 22 de enero y el Carnaval en la calle tendrá lugar del 19 al 28 de febrero

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido retrasar el inicio del Carnaval para ajustar el calendario a las fechas de la Cuaresma.

La gala inaugural, que con el calendario tradicional estaba prevista para el 8 de enero, apenas dos días después de Reyes, se celebrará finalmente el 22 de enero.

En cuanto al Carnaval en la calle tendrá lugar del 19 al 28 de febrero y una de las fechas señaladas será el martes de Carnaval, el 23 de febrero, que será festivo en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife

Evitan que coincidan con otras celebraciones

El cambio busca facilitar la participación en las principales jornadas de las fiestas y evitar que los días centrales coincidan con otras celebraciones.

Además, el nuevo calendario evita que los Indianos de La Palma coincidan con el lunes de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La modificación ha generado opiniones diversas entre quienes ya habían organizado sus planes, aunque también se valora que pueda favorecer la participación en las actividades del Carnaval de Santa Cruz.