El concierto de Servando y Florentino será en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife dentro de su gira mundial «¡Se buscan! Vivos o inmortales»

Servando y Florentino actuarán el 14 de noviembre en Tenerife dentro de su gira mundial. Imagen cedida

Servando y Florentino actuarán en Santa Cruz de Tenerife el sábado 14 de noviembre de 2026 en el parking del Palmetum. Dos hermanos y una noche para cantar a todo pulmón enmarcada en el World Tour 2026 ‘¡Se buscan! Vivos o inmortales’, que convierte a la capital tinerfeña en el punto de encuentro canario de una de las giras latinas más esperadas del año.

Servando y Florentino, los hermanos Primera, llegan a la isla con un espectáculo que recorre los grandes éxitos que los convirtieron en un referente de la música latina, que presenta su nueva etapa dedicada a la salsa y que en su paso por Barcelona y Madrid ya ha agotado las entradas. Un repertorio que en Tenerife se conoce de memoria y que, el 14 de noviembre, sonará en directo frente al Palmetum, según informa un comunicado.

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