Elvis Crespo se mareó en el barco que lo llevó a La Graciosa para grabar el videoclip de la canción que ha encabezado las listas musicales en España todo el verano. Pero, una vez en tierra, estuvo convencido de que esa colaboración con Quevedo tendría éxito

«Estoy viviendo un momento mágico, este verano ha sido increíble. Nunca soñé que una canción con un artista de hoy tuviera el éxito que está teniendo la canción de ‘La Graciosa’«, dice Elvis Crespo en una entrevista con EFE en Bogotá con motivo de la publicación este viernes de ‘Pa Bailar’, una nueva canción con el colombiano Beéle.

El éxito de ‘La Graciosa’, que forma parte del álbum de Quevedo ‘El Baifo’ y acompañó a la selección española de fútbol durante el verano, coincidió con el regreso de Crespo a los escenarios españoles, donde en julio presentó su gira ‘Poeta Herío’ con actuaciones en Jerez de la Frontera, Marbella y Madrid, entre otras ciudades.

El estadounidense de origen puertorriqueño, que hace más de 25 años llenó las pistas de baile con ‘Suavemente’, repitió la historia desde una perspectiva más madura, y ahora asegura que se despierta a las 4 de la mañana diariamente para salir a correr y la música se ha convertido en, más que un trabajo, una diversión.

Nació en Nueva York pero a los 18 años se mudó a Miami, un punto de partida y una catapulta para su carrera porque le dio la oportunidad, a lo largo de los años, de grabar con artistas como Fito Blanco, Steve Aoki o Daddy Yankee.

Evolución del merengue

Su género es el merengue, pero su manera de entenderlo ha cambiado con el tiempo: Crespo considera que la clave de su vigencia está en su capacidad para adaptarse a otros sonidos y conectar con artistas de nuevas generaciones, sin perder la esencia tropical.

«Me di cuenta que mi voz es merenguera, es tropical de forma natural. Es mi naturaleza, pero se adapta a otros sonidos a otras tendencias (…) el merengue tiene esa magia, esa flexibilidad», explica.

Para el cantante, esa capacidad de fusión permite que el merengue dialogue con géneros como el reguetón y el pop urbano, una evolución que ejemplifica ahora el nuevo ‘Pa’ Bailar’.

El encuentro con Beéle se produjo en Bogotá, cuando Crespo escuchó por primera vez la canción que el artista colombiano quería incluir en su disco. El puertorriqueño aceptó la propuesta y ambos terminaron grabando el tema después de una conexión que, según recuerda, se produjo de manera inmediata.

«Hicimos clic así. Él es un artista natural. (…) Yo lo vi como un sobrino, como muy talentoso. Hicimos clic creativo al momento. Porque eso no todo el mundo, no todo el tiempo pasa», señala.

Esa afinidad es, para Crespo, uno de los elementos que hacen que una colaboración funcione. No se trata únicamente de reunir a artistas de distintas generaciones, sino de encontrar una conexión que permita que la música fluya de forma natural.

La presión de ‘Suavemente’

El éxito de ‘Suavemente’, que marcó su carrera hace más de dos décadas, también le enseñó a desprenderse de la necesidad de competir con su propia historia.

Crespo reconoce que durante un tiempo intentó superar aquella canción, hasta que entendió que debía concentrarse en su evolución como artista y no en repetir un fenómeno que trascendió generaciones.

«Ahora lo que hago es divertirme. No me enfoco en los números. Si los números llegan bien, si no llegan, no puedo condicionar mi felicidad, mi espiritualidad y mi tranquilidad», insiste.

El cantante asegura que esa perspectiva le ha permitido trabajar con mayor libertad y acercarse a otros géneros sin perder su identidad. Su referencia es el pintor Pablo Picasso, que continuó creando hasta el final de su vida, una idea con la que se identifica al imaginar su propio futuro musical.

«La presión no puede ser parte de mi creación porque puede tener un impacto, se puede perder la concentración pensando en la presión del ego, no, yo me concentro en hacer buena música y divertirme», concluye.

Fdo: Paula Cabaleiro