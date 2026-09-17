El grancanario Quevedo opta al premio a Mejor Canción Urbana por ‘Yo y Tú’, junto a Beéle y Ovy On The Drums

El cantantae Quevedo vuelve a estar entre los aspirantes a un Latin Grammy. El artista grancanario figura entre los nominados de la 27.ª edición de los premios, cuya lista hizo pública este miércoles la Academia Latina de la Grabación. El cantante opta al galardón a Mejor Canción Urbana por Yo y Tú, tema interpretado junto a Beéle y producido por Ovy On The Drums.

En esta categoría, el reconocimiento corresponde a los compositores de las canciones. Junto a Quevedo, aparecen acreditados como autores de Yo y Tú Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego León Vélez, Ovy On The Drums y Cristóbal Salazar Suárez.

La candidatura supone el regreso del músico canario a una categoría que ya conoce bien. En 2023 ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Urbana por Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, su colaboración con el productor argentino Bizarrap. En aquella edición, el tema se impuso como una de las canciones urbanas más destacadas del año.

Quevedo es, tras la revisión de la relación oficial de candidaturas, el único artista canario identificado entre los nominados de esta edición.

Los Latin Grammy 2026 cuentan con 60 categorías y reconocen los trabajos publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La gala de entrega tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La votación final para elegir a los ganadores comenzará el 1 de octubre.