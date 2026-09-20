Los vecinos tendrán hasta noviembre para abonar el recibo, resolver incidencias o fraccionar el pago de la tasa de basura

Los nuevos criterios para calcular la tasa de basura provocarán un incremento de la cantidad que deberán pagar los vecinos de Santa Cruz de Tenerife.

Cada ayuntamiento ha tenido que adaptar el impuesto a la normativa europea y, en el caso de la capital tinerfeña, la subida media será de alrededor del 50%. Así, un recibo de 70 euros podría pasar a situarse entre los 105 y los 120 euros.

La nueva tasa de basura subirá un 50% de media en Santa Cruz de Tenerife. RTVC

El plazo para abonar la nueva tasa permanecerá abierto hasta el próximo mes de noviembre, con el objetivo de que los ciudadanos dispongan de tiempo suficiente para conocer el importe exacto que les corresponde.

Los vecinos deberán realizar el trámite correspondiente

El periodo también permitirá resolver posibles incidencias y, si lo necesitan, solicitar el fraccionamiento del pago.

Además, aunque el recibo estuviera domiciliado en años anteriores, la modificación del impuesto obliga a realizar una notificación individual y fehaciente, por lo que los vecinos deberán realizar el trámite correspondiente. De cara al próximo año, sí podrán volver a domiciliar el pago de la tasa.