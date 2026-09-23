El Ayuntamiento de Santa Cruz realizará durante los próximos meses un estudio completo para determinar el alcance de los daños en la estructura de madera del edificio histórico

Las obras en la parte antigua del Teatro Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife, han quedado suspendidas parcialmente mientras se analiza el alcance de la afección provocada por las termitas en la estructura de madera del edificio.

El concejal de Infraestructuras de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, ha explicado que el Ayuntamiento se ha dado un plazo de entre dos y tres meses para realizar los estudios necesarios y determinar en qué zonas y con qué intensidad se encuentra afectada la estructura del teatro.

Cubierta y palcos

El análisis no se limitará a la cubierta, sino que abarcará también el espacio ocupado por los palcos. Rivero ha recordado que el Guimerá es el teatro más antiguo de Canarias y que buena parte de su estructura original está realizada en madera, por lo que considera necesario conocer con precisión el estado del inmueble antes de decidir las actuaciones que deberán llevarse a cabo.

Para realizar esta evaluación se ha retirado ya la maquinaria de climatización, además del falso techo y otros elementos que impedían acceder directamente a la estructura. El objetivo es realizar una “radiografía completa” del edificio que permita localizar y dimensionar los daños.

El concejal ha adelantado que la solución probablemente requerirá combinar distintas actuaciones. Entre ellas podrían incluirse tratamientos sobre la madera, refuerzos en determinados puntos del teatro e incluso la sustitución de algunos elementos, aunque cualquier decisión quedará supeditada a los resultados del estudio.

Mientras tanto, las obras continúan en la parte más moderna del Teatro Guimerá, construida en los años 80. En esa zona se mantienen los trabajos relacionados con la estructura de los ascensores, los camerinos y los baños.

El Ayuntamiento espera disponer de los resultados de los estudios de aquí al mes de noviembre. A partir de ese momento deberá determinar qué actuaciones son necesarias y tramitar una modificación del proyecto. Por este motivo, Rivero ha señalado que hasta finales de año no podrá concretarse cuándo se retomarán por completo los trabajos en la parte antigua y original del Teatro Guimerá.