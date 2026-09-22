El hombre sufrió heridas de arma blanca en las costillas y un muslo y tuvo que ser evacuado en helicóptero

Un hombre ha resultado herido de gravedad este martes tras ser apuñalado en el Camino de El Draguillo, una ruta de senderismo situada en el Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. Los hechos ocurrieron sobre las 14:05 horas, según fuentes de la Policía Nacional.

La propia víctima alertó al 112 Canarias y comunicó que había sido apuñalada y que necesitaba asistencia sanitaria. El hombre presentaba heridas por arma blanca en la zona de las costillas y en uno de los muslos.

Herido grave tras ser apuñalado con arma blanca en un sendero de Anaga. RTVC

Debido a la gravedad de las lesiones, los servicios de emergencia movilizaron un helicóptero para evacuar al herido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.