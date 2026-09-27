El proyecto en La Laguna, El Cardonal, considerado el mayor de rehabilitación residencial de Canarias, renovará 49 bloques y el entorno urbano del barrio

Adjudicada la rehabilitación de El Cardonal en La Laguna. Europa Press

La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (MUVISA) ha adjudicado el contrato para ejecutar el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de El Cardonal, considerado el mayor proyecto de rehabilitación residencial de Canarias.

Las obras, financiadas con fondos europeos Next Generation, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento, tendrán un coste de adjudicación de 18,65 millones de euros.

La actuación contempla la rehabilitación integral de 49 bloques de viviendas, distribuidos en cuatro lotes adjudicados a Construplan, además de un quinto lote para la regeneración urbana del entorno, que ejecutará Probisa.

El proyecto incluye 438 viviendas de titularidad privada

El presupuesto total del ERRP asciende a 25,09 millones de euros y el Ayuntamiento aportará 12,94 millones, más de la mitad de la financiación, además de asumir el incremento de costes de 3,91 millones para evitar sobrecostes a los propietarios.

Además, el proyecto incluye 438 viviendas de titularidad privada y busca mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de una urbanización con más de 50 años de antigüedad.

En cuanto a aportación conjunta de los vecinos será de 173.632 euros, el 0,69% del presupuesto final, y podrá reducirse o quedar anulada en los casos de vulnerabilidad. Tras la adjudicación, se abre un plazo de 15 días hábiles para formalizar los contratos antes del inicio de las obras.