El conjunto galdense regresa este sábado al Polideportivo Juan Vega Mateos para afrontar ante el Balonmano Ingenio su primer encuentro de la Copa de Canarias

El Balonmano Gáldar Gran Canaria se estrena ante su afición en la Copa de Canarias / Balonmano Gáldar

El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta este sábado, 29 de agosto, su primer compromiso oficial de la pretemporada ante su afición con motivo de la Copa de Canarias. El conjunto dirigido por Aday Sánchez se medirá al Balonmano Ingenio en el Polideportivo Juan Vega Mateos, en un derbi gran canario que servirá para continuar poniendo a prueba el trabajo realizado durante las primeras semanas de preparación.

El encuentro dará comienzo a las 20:00 horas y supondrá el regreso del conjunto galdense a su pabellón, donde podrá reencontrarse con su afición después de varias semanas de preparación. El duelo ante el conjunto ingeniense será una nueva oportunidad para trasladar a la pista los conceptos trabajados durante la pretemporada y continuar aumentando el ritmo competitivo de cara al inicio de la competición liguera.

Para este compromiso, Aday Sánchez contará con todos sus jugadores disponibles, por lo que el técnico galdense podrá seguir evaluando el estado de la plantilla y continuar realizando ajustes en los diferentes aspectos del juego.

Un duelo especial

El duelo ante el Balonmano Ingenio tendrá además un carácter especial por tratarse de un derbi gran canario. Más allá del resultado, el objetivo del MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria será seguir acumulando minutos de juego, recuperar sensaciones competitivas y afianzar los mecanismos ofensivos y defensivos que marcarán la identidad del equipo durante la temporada.

La Copa de Canarias se presenta así como una nueva etapa dentro de la preparación del conjunto galdense, que continúa trabajando con la mirada puesta en el inicio de la Primera Nacional. El objetivo será llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero, previsto para el próximo 19 de septiembre, cuando el MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria debutará a domicilio frente al Calvo Xiria.