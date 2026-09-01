Carolina Darias visita el CEIP Siete Palmas para comprobar las actuaciones realizadas durante el verano antes del inicio del curso escolar

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó este martes el CEIP Siete Palmas, en el Distrito Ciudad Alta. El objetivo, comprobar las actuaciones realizadas durante el verano dentro de los trabajos de conservación y mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla en los colegios públicos de la ciudad ante el próximo inicio del curso escolar, previsto para el 9 de septiembre.

Declaraciones: Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Darias recorrió las instalaciones junto a la concejala de Educación, Nina Santana; el jefe del Servicio de Educación, Víctor Alemán; y la directora del centro, Isabel Ramírez. La visita perseguía conocer de primera mano las mejoras ejecutadas durante el periodo no lectivo.

Actuaciones durante todo el año

La alcaldesa explicó que “el Ayuntamiento realiza durante todo el año un importante trabajo de mantenimiento en los 62 colegios públicos de la ciudad, pero aprovechamos especialmente las vacaciones para acometer aquellas actuaciones de mayor envergadura y causar el menor impacto posible en la actividad docente”.

Darias destacó que el Consistorio destina 12 millones de euros al año al mantenimiento, la limpieza y la vigilancia de los centros educativos. “Destinamos 12 millones de euros al año al mantenimiento, la limpieza y la vigilancia, lo que acredita el compromiso del Gobierno municipal para que los colegios estén en el mejor estado posible y para que los niños y niñas puedan disfrutar del nuevo curso en las mejores condiciones”.

Los trabajos de conservación se desarrollan de forma permanente y abarcan carpintería de madera y metálica, pintura, albañilería, reparación de cubiertas, impermeabilizaciones, fontanería e instalaciones eléctricas. También, actuaciones en sistemas contra incendios, placas solares y elementos de mobiliario como porteros automáticos y alarmas.

Durante el verano, el Ayuntamiento concentra las intervenciones de mayor envergadura. La intención es aprovechar el periodo no lectivo y minimizar su impacto en la actividad de los centros.

Carolina Darias pone en valor la puesta a punto de los colegios públicos de la ciudad ante el inicio del curso escolar. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Mejoras en el CEIP Siete Palmas

En el CEIP Siete Palmas, los trabajos realizados durante este verano han incluido la pintura de la cancha deportiva, la retirada de antiguas farolas y soportes de iluminación y la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales.

Las actuaciones también han incorporado la instalación de zonas de sombra en el patio y la reparación de uno de los muros del centro.

Darias agradeció el trabajo de la Concejalía de Educación y de todo su personal. También, la labor diaria de la comunidad educativa para el cuidado y buen funcionamiento de los centros.

Por su parte, la concejala de Educación, Nina Santana, señaló que “durante todo el curso realizamos un mantenimiento permanente, con un aplicativo que permite a las direcciones de los colegios comunicar sus necesidades para que puedan ser atendidas”.

Santana añadió que durante el periodo estival “aprovechamos para realizar las actuaciones de mayor envergadura y conseguir que, cuando los niños y niñas vuelvan el 9 de septiembre, encuentren centros seguros, de calidad y con espacios agradables”.

Un 75 % más de inversión en limpieza y mantenimiento

El Ayuntamiento destina 12 millones de euros cada año a los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos públicos. Igualmente se presta atención a otros espacios municipales vinculados a la educación.

De esta cantidad, casi 10,5 millones de euros corresponden a los servicios de limpieza y mantenimiento de los 62 colegios públicos de la ciudad, las sedes de la Universidad Popular y las Escuelas Municipales de Educación Musical. El contrato, con una duración de tres años hasta 2027, supone durante este mandato un incremento del 75% respecto al contrato anterior.

Los 1,6 millones de euros restantes se destinan al servicio de vigilancia de los colegios públicos y de las sedes de la Universidad Popular.