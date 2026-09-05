La investigación de la venta de drogas se inició tras las numerosas quejas de los vecinos y se saldó con la incautación de distintas sustancias y casi 10.000 euros en efectivo

Detenidos un padre y su hijo por gestionar un punto de venta de drogas en La Garita. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un padre y su hijo como presuntos autores de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales por gestionar un punto de venta de sustancias estupefacientes en La Garita, en Telde. La investigación se inició hace meses tras las numerosas quejas vecinales por la venta de droga en el barrio.

Los agentes acreditaron varias operaciones de compraventa de sustancias y comprobaron la adquisición de cocaína por parte de diferentes personas que habían contactado con uno de los investigados.

Con estos indicios, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del domicilio, que se llevó a cabo el pasado 28 de agosto.

Drogas y dinero incautados

En el inmueble se intervinieron 295,9 gramos de MDMA, 110,19 gramos de tusi, cocaína, éxtasis, hachís y marihuana, además de una sustancia pendiente de análisis.

La droga estaba valorada en más de 28.000 euros y también se incautaron 9.894 euros en efectivo, dos básculas de precisión y material destinado al fraccionamiento y distribución de las sustancias. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial y uno de ellos ingresó en prisión provisional.