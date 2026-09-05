RTVC se vuelca con el Día Grande de las Fiestas del Pino

La televisión y la radio públicas canaria ofrecerá este martes 8 de septiembre una programación especial desde Teror con la parada militar, la Solemne Eucaristía y la procesión de Nuestra Señora del Pino

Radio Televisión Canaria se vuelca este martes 8 de septiembre con el Día del Pino y desplegará desde primera hora de la mañana una amplia cobertura desde la Villa Mariana de Teror a través de Televisión Canaria, La Radio Canaria y sus plataformas digitales.

La parada militar, la Solemne Eucaristía y la procesión de Nuestra Señora del Pino podrán seguirse en directo por Televisión Canaria, RTVC.es y Canarias Play, mientras que La Radio Canaria acompañará la jornada desde primera hora y conectará con la retransmisión de los actos centrales del Día Grande.

La cobertura se ampliará además en la web y las redes sociales de RTVC, con información y contenidos exclusivos.

Televisión Canaria y La Radio Canaria, en directo desde primera hora

La cobertura comenzará en La Radio Canaria a las 06:30 horas. Tomás Galván conducirá ‘De la noche al día’ desde Teror hasta las 11:00 horas, en una edición especial dedicada al Día del Pino. El programa acompañará las primeras horas de la jornada desde la Villa Mariana, siguiendo la llegada de vecinos, peregrinos y devotos y conversando con protagonistas de las fiestas, autoridades y personas vinculadas a la celebración.

A las 07:40 horas se sumará Televisión Canaria con ‘Buenos Días Canarias’. Pilar Rumeu estará en el set instalado en la Villa Mariana de Teror para acercar a los espectadores el pulso del ambiente previo a los actos centrales y conversar con algunos de los protagonistas y autoridades de la jornada, entre ellos el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia García. Desde plató, Isaac Tacoronte se encargará del resto de la actualidad de la mañana.

A partir de las 11:00 horas, televisión y radio confluirán en la cobertura de los actos centrales del Día Grande. La Radio Canaria conectará con la retransmisión de Televisión Canaria para acercar también a sus oyentes la parada militar, la Solemne Eucaristía y la procesión de Nuestra Señora del Pino.

Parada militar, eucaristía y procesión

Tomás Galván estará al frente de la narración de esta retransmisión especial, acompañado por el teólogo Pedro Armas y José Luis Espejo, capitán de la Brigada Canarias XVI. Por su parte, Tania Sánchez recorrerá las calles de la Villa Mariana para recoger el ambiente y acercar las voces de fieles, autoridades y protagonistas del Día Grande.

La retransmisión televisiva comenzará a las 11:00 horas con la recepción oficial de autoridades y del representante de S.M. el Rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la que seguirá el desfile militar, con la participación del Regimiento de Infantería Ligera Canarias nº 50 del Ejército. Este año, además, el Ayuntamiento de Teror concederá al Regimiento su Insignia de Oro en reconocimiento a su histórica vinculación e implicación con la festividad de Nuestra Señora del Pino.

A las 12:00 horas comenzará en la Basílica del Pino la Solemne Eucaristía, oficiada por el obispo de la Diócesis de Canarias, monseñor José Mazuelos. En torno a las 13:00 horas, la imagen de Nuestra Señora del Pino saldrá en procesión por las calles del casco de Teror.

Uno de los momentos más emotivos llegará a su paso por la Calle Real, con la tradicional ‘Petalada’. Miles de pétalos procedentes de 10.000 rosas multicolor, deshojadas el día anterior por fieles y devotos, caerán sobre la imagen para rendir homenaje a la Virgen durante su recorrido.

El ‘Telenoticias 1’, desde Teror

La programación especial de Televisión Canaria continuará a las 14:30 horas con el ‘Telenoticias 1’, que se realizará desde Teror con Fátima Plata al frente. Fernando Timón se encargará desde plató del resto de la actualidad de la jornada.

El informativo de sobremesa recogerá los principales momentos de la mañana y dedicará especial atención a los actos del Día del Pino. Desde Teror, Fátima Plata entrevistará al alcalde José Agustín Arencibia García, con quien hará balance de una de las jornadas más importantes del año para el municipio.

Con este despliegue, Radio Televisión Canaria acompañará el Día del Pino desde primera hora de la mañana a través de la televisión, la radio y sus plataformas digitales, con una amplia cobertura informativa para llevar a toda Canarias el ambiente y los principales momentos del Día Grande desde la Villa Mariana de Teror.