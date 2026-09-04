El episodio descubre, a las 22:30 horas, la historia de una mujer que creció haciéndose cargo de sus once hermanos y que, años después, asumió también la crianza de sus siete hijos

Televisión Canaria emite este viernes 4 de septiembre, a las 22:30 horas, un nuevo episodio de la serie documental ‘Madre’ que descubre la historia de María, una mujer de Fuerteventura que representa a toda una generación de mujeres canarias que afrontaron la escasez, la emigración, las pérdidas familiares y las duras condiciones de vida con trabajo, sacrificio y una extraordinaria capacidad para seguir adelante.

María nació en Cofete, en una de las zonas más aisladas de Fuerteventura. Fue la mayor de doce hermanos y aprendió desde muy pequeña a asumir responsabilidades propias de los adultos. Cuidar de sus hermanos, atender a los animales, cargar bidones de agua y recorrer largas distancias formaron parte de su infancia en una isla muy alejada de la realidad que hoy conocemos.

Siendo todavía adolescente comenzó a trabajar para contribuir al sustento familiar. Su trayectoria la llevó desde Jandía y Gran Tarajal hasta La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, donde trabajó en las zafras del tomate. Allí conoció a Francisco, quien se convertiría en su compañero de vida.

La muerte de su madre durante el parto de su hermano menor marcaría uno de los momentos más difíciles de su vida. María tuvo que asumir entonces una doble responsabilidad: criar a sus propios hijos y hacerse cargo de sus hermanos pequeños, convirtiéndose de manera prematura en una figura materna para la familia.

María, la majorera de las mil batallas que sostuvo a toda su familia, este viernes en ‘Madre’.

Una nueva oportunidad en el Sáhara Español

Como tantas familias canarias de la época, María y su marido buscaron nuevas oportunidades lejos de Fuerteventura. El matrimonio emigró al Sáhara Español, donde Francisco trabajó en los muelles y las carreteras de El Aaiún y María se empleó en la limpieza de casas y oficinas, sin dejar nunca de atender a su familia.

A comienzos de los años setenta, la situación política en el Sáhara les obligó a regresar a Fuerteventura. Se instalaron definitivamente en Gran Tarajal, donde comenzaron de nuevo y donde María desarrolló buena parte de su trayectoria laboral, especialmente vinculada al comedor escolar.

Hoy, ya jubilada, participa en rondallas, teatro y viajes y continúa siendo el pilar de una familia con nueve nietos. Su historia representa a toda una generación de mujeres canarias que, desde el anonimato, sostuvieron a sus familias y afrontaron las dificultades con trabajo, sacrificio y fortaleza.

Televisión Canaria estrenó el pasado mes de julio ‘Madre’, el formato que explora, de la mano de la periodista Alicia Suárez, la maternidad a través de diez mujeres canarias que han afrontado grandes desafíos en su camino como madres. Sus vidas, como las de tantas otras, no fueron un camino de rosas, pero demostraron la valentía y el coraje necesarios para criar a sus hijos, trabajar, estudiar, apoyar a sus maridos y cuidar de sus mayores.