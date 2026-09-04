Televisión Canaria conmemora desde El Hierro los 50 años del Manifiesto

El Telenoticias 1 ofrecerá este sábado, a las 14:30 horas, una cobertura especial desde El Hierro con motivo del medio siglo del histórico Manifiesto

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria dedicarán este sábado 5 de septiembre una cobertura especial al 50.º aniversario del Manifiesto de El Hierro, uno de los documentos más relevantes de la historia cultural contemporánea del archipiélago.

El Telenoticias 1 de las 14:30 horas, presentado por María Mendoza, ofrecerá un bloque especial desde El Hierro para contar los actos organizados con motivo de la efeméride y recordar qué significó para la sociedad canaria aquella reivindicación de su identidad a través del arte y la cultura, apenas unos meses después de la muerte de Franco.

Allí estará la redactora María Fernández, que acercará a los espectadores los principales momentos de una jornada marcada por los actos institucionales y culturales. Entre ellos, el acto institucional, en el que el artista y firmante Leopoldo Emperador leerá el texto original de 1976 y se dará lectura a la Declaración Institucional del Gobierno de Canarias por el cincuenta aniversario del Manifiesto.

La cobertura se completará con varios reportajes que recuperarán la historia, las voces y el legado del Manifiesto.

La historia y los protagonistas del Manifiesto

Uno de los reportajes volverá a ese 5 de septiembre de 1976, cuando el político herreño Aurelio Ayala leyó el manifiesto que reivindicaba el lugar de Canarias en el mundo y el papel del arte y la cultura en la construcción de su identidad. Un texto que redactaron de manera conjunta artistas, poetas e intelectuales canarios, entre los que se encontraban Juan Luis Alzola, Josefina Betancor, Martín Chirino, Leopoldo Emperador, Juan José Falcón Sanabria, José Luis Gallardo, Tony Gallardo, Juan José Gil, Antonio de la Nuez, Alfonso O’Shanahan, Eugenio Padorno y Manuel Padorno.

Otro de los reportajes profundizará en ‘El Arado’ o ‘Monumento al Campesino’, la escultura de Tony Gallardo, un homenaje a la dureza de la vida en el campo y convertida también en símbolo de libertad y democracia en los primeros meses de la Transición. Inaugurada el mismo día de la lectura del Manifiesto, obra y texto quedaron unidos en una misma reivindicación de la identidad canaria, su territorio y su cultura.

‘Somos Cultura’, especial desde El Hierro

La conmemoración de los 50 años del Manifiesto de El Hierro estará presente también en la nueva temporada de ‘Somos Cultura’, el espacio cultural de los Servicios Informativos que regresa a Televisión Canaria el próximo sábado 12 de septiembre.

Una semana después de su estreno, el 19 de septiembre, el programa presentado por Malole Aguilar y dirigido por Paco Sánchez profundizará en el legado cultural del Manifiesto y en la historia del monumento de Tony Gallardo.